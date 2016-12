Yeni yıla girerken STOSA ile mutfaklarınızı yenileyin

İtalya’nın ünlü mutfak markası STOSA Cucine, geniş ürün yelpazesiyle yeni yıla girerken mutfaklarınızı yenileme fırsatı sunuyor. STOSA Cucine, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Avcılar ve Bakırköy mağazalarıyla zevk sahibi ziyaretçilerini bekliyor. Aykar Grubu bünyesindeki Doruk Mekan Tasarım’la Türkiye pazarına giren ünlü mutfak markası STOSA, Türkiye’nin en büyük mutfak showroom’una sahip Avcılar mağazasıyla 19 farklı mutfak modeliyle hizmet veriyor.



Kişiye özel İtalyan rüzgarı…

STOSA, her zevke hitap eden birbirinden özel, şık tasarımlı, modern, çağdaş ve klasik çizgileri barındıran mutfak modellerini kişiye özel tasarımlarla birleştirilebiliyor. Ayrıca ürün çeşidi ve fiyat aralığıyla her kesimden gelen talebi karşılayabiliyor. STOSA, modern muftak çeşitleri arasında yer alan şık çizgilere sahip Maya; modern, pratik ve işlevsel tasarımıyla dikkat çekiyor. Dinamik ve genç görünümüyle modern yaşama ayak uyduranlar için tasarlanan Maya’nın, 4 farklı kapak seçeneği ve 13 farklı konseptte yüzey alternatifleri mevcut. Diğer modern mutfak çeşitleri arasında Aliant, City, Mood, Aleve, Replay Next, Bring, Milly, Life, Brillant, Malibu yer alıyor.