Yeni yıla girerken STOSA ile mutfaklarınızı yenileyin

Kişiye özel İtalyan rüzgarı…
STOSA, her zevke hitap eden birbirinden özel, şık tasarımlı, modern, çağdaş ve klasik çizgileri barındıran mutfak modellerini kişiye özel tasarımlarla birleştirilebiliyor. Ayrıca ürün çeşidi ve fiyat aralığıyla her kesimden gelen talebi karşılayabiliyor. STOSA, modern muftak çeşitleri arasında yer alan şık çizgilere sahip Maya; modern, pratik ve işlevsel tasarımıyla dikkat çekiyor. Dinamik ve genç görünümüyle modern yaşama ayak uyduranlar için tasarlanan Maya’nın, 4 farklı kapak seçeneği ve 13 farklı konseptte yüzey alternatifleri mevcut. Diğer modern mutfak çeşitleri arasında Aliant, City, Mood, Aleve, Replay Next, Bring, Milly, Life, Brillant, Malibu yer alıyor.
Yorum Gönder