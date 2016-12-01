‘VADİSTANBUL BULVAR’ Mart ayında kapılarını açıyor

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerinden Vadistanbul’un ofis, alışveriş caddesi, yeme – içme alanları, AVM ve otelden oluşan Bulvar etabında sona gelindi. Projenin yatırımcılarından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Vadistanbul AVM’nin, Mart 2017’de açılacağı belirtildi.



ÇETİNSAYA: İLK”LERİ VE “EN”LERİ İLE TÜRKİYE’DE SEMBOL OLACAK

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, projeyle ilgili: “1 milyon 350 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projesi olarak geliştirdiğimiz Vadistanbul projemizin kalbi niteliğindeki Bulvar etabında sona geldik. Vadistanbul Bulvar, 300 bin metrekarelik ofis alanıyla Türkiye’nin yatay düzlemde en büyük ofis kompleksi ve 280 mağazasıyla, 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesiyle Türkiye’de ilkleri barındıran AVM’ye sahip. Sadece Bulvar etabında Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük kapalı otoparkını geliştirdik ve 3 etebın toplamında 11 bin 500 araç kapasitesiyle de benzersiz bir projeye imza atıyoruz. Bu anlamda Vadistanbul’un emsalsiz mimarisi de hem ülkemizde hem de Avrupa’da “en iyi ofis AVM ve karma proje” gösterilerek ödüllendirildi. İnanıyoruz ki; Vadistanbul Bulvar ile İstanbul’a Maslak, Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi gibi merkezlerin modern alternatifini kazandıracağız. Projemizin gerek konut, gerekse ticari alanlarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcılarımıza ilk günde itibaren kazanç sağladık. Projemizin teslimi ile birlikte de tüm İstanbullulara modern ve keyifli bir iş ve yaşam merkezi sunacağız” diye konuştu.



UÇAR: TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ VİTRİN PROJESİ

İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar ise, “ Vadistanbul projemizi lanse ettiğimizi ilk günden itibaren yerli ve yabancı yatırımcılardan ciddi anlamda ilgi gördük. Her geçen gün bu ilgi artarak devam etti ve uluslararası alandaki fuarlarda sergilenerek Türkiye’nin vitrin projesi olarak konumlandı. Vadistanbul Bulvar’dan dünyanın önde gelen enerji kuruluşlarından Socar, yine dünyanın en büyük inşaat firmalarından Polimeks ve ülkemizin önde gelen firmalarından Kale gibi kuruluşlar yerlerini aldı. İstanbul’un böylesine önemli bir noktasına değer kazandırmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Hem yatırımcımıza, hem de milletimize maksimum faydayı sağlayarak ülke ekonomimize de katma değer oluşturuyoruz. Türkiye’nin dinamiklere ve milletimizin azmine güveniyoruz. Bu anlamda bizler de yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.



AVRUPA’NIN EN İYİ AVM VE OFİS PROJESİ

Estetik mimarisiyle bulunduğu bölgeye değer kazandıran Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM Architecture tarafından tasarlandı. AVM perakende kiralamasını ise dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Jones Lang LaSalle – JLL üstleniyor. Mimari alandaki bu dev işbirliği Vadistanbul’a uluslararası pek çok ödülü de beraberinde getirdi. Vadistanbul Bulvar, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Properties Awards - EPA) AVM’si ve ofis bloklarıyla ayrı ödüllere layık görüldü. 2015 - 2016 yılı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde; “Best Retail Architecture in Turkey, “5 star Retail Architecture in Europe” ve “Highly Commended Office Architecture” kategorilerinde AVM ve ofis alanlarıyla ödüllerin sahibi oldu. Avrupa’nın en iyi AVM ve ofis projesi olarak gösterilen proje Türkiye’nin de en iyi karma kullanımlı projesi olarak geçtiğimiz günlerde bir ödüle daha layık görüldü Tüm fonksiyonları birbirine çapraz kıymet oluşturacak şekilde dizayn edilen Vadistanbul Bulvar, ayrıca yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran Türkiye’nin ilk ve tek karma projesi olarak öne çıkıyor.



TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL HAVARAYI İNŞA EDİLİYOR

Vadistanbul’un yatırımcılarının tüm maliyetini üstlenerek hayata geçirdiği Havaray, projeyi şehrin Metro hattına bağlayacak. Yalnızca mekanik maliyeti 7.5 milyon avroyu bulan Havaray hattının toplam maliyeti 14 milyon avroya ulaşıyor. Çalışmalarında sona gelinen Havaray hattı tamamlandığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilecek.









Anadolu Haber Ajansı