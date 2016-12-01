"Türkiye’deki pazar payımız 2016’da %36’ya ulaştı"

2016 yılının son aylarının satışları önemli ölçüde etkilediğini söyleyen Mercedes-Benz Türk A.Ş Otomobil Pazarlama ve Ürün Yönetimi Müdürü Engin Bilgin, geçen 10 aylık sürede Mercedes-Benz Otomobil Grubu olarak otomobil pazarında başarı grafiklerini yükselterek trend yaratmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye’de otomobil pazarı geçen yıla oranla yüzde 1 büyürken, Mercedes- Benz Otomobil Grubu olarak yüzde 3 artış gösterdiklerini ve Premium segmentte Türkiye’de Pazar paylarının yüzde 36 olduğunun altını çizdi.



"AUTOSHOW FUARI 2017’DE İYİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK"

2017 yılındaki hedeflerinden bahseden Engin Bilgün, ‘’2017 otomobil pazarının 2016 yılına paralel şekilde hareket etmesini bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde konuşulan vergi yapısında oluşabilecek değişiklikler ve ekonomik alandaki dalgalanmalar pazarın hareketinde belirleyici olacaktır.’’ dedi. Bilgün, Nisan ayında yapılacak olan Autoshow fuarının otomobil pazar payının artması için iyi bir başlangıç olacağını sözlerine ekledi.