Tofaş’ın Doblo’suna ABD’den İkinci Kez Çevre Ödülü!

Bugüne kadar 1.3 milyondan fazla müşterinin tercihi olan Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonu ProMaster City, sınıfının en iyisi birçok fonksiyonel unsuru bünyesinde barındırıyor. Green Car Journal ve CarsOfChange.com editörü ve yayıncısı Ron Cogan, “Ram ProMaster City, sınıfının en iyi yakıt verimliliği, yük taşıma kapasitesi ve yükleme kolaylığının yanında, mükemmel manevra kabiliyetiyle de işletmelerin, tüccarlar ve filoların ihtiyaçlarını karşılıyor.” dedi.



Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonu Pro- Master City, Amerika’da üst üste ikinci defa çevre ödülü aldı. Ram ProMasterCity, Green Car Journal tarafından, 2016 yılının ardından 2017 yılının da “Yeşil Ticari Aracı” olarak seçilerek aynı zamanda bir ilke imza atıp bu ödülü üst üste kazanan ilk araç olma başarısını gösterdi. Ödülle ilgili bir açıklama yapan Green Car Journal ve CarsOfChange. com editörü ve yayıncısı Ron Cogan, Ram ProMaster City’nin, ticaretle uğraşan kişiler için çok önemli olan fonksiyonellik ve kolay şehir içi manevra kabiliyetini sağladığını, bunu da etkileyici işletim verimliliği ve çevre üzerinde düşük etkiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Cogan, “Ram ProMaster City, sınıfının en iyisi yakıt verimliliği, yük taşıma ve yükleme kolaylığı ve şehirdeki mükemmel manevra kabiliyetiyle işletmelerin, tüccarların ve filoların ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha fazla verimlilik daha az yakıt kullanımı, daha düşük işletim maliyetleri ve daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Bunlar, daha az çevresel etkiyle çalışmak isteyen ticari işletmeler için önemli özellikler” dedi. FCA Global Ram Markası Direktörü Mike Manley ise ödülle ilgili olarak; “Ram ProMaster City, verimlilik ve kapasitenin mükemmel birlikteliğini temsil ediyor. Yılın Yeşil Ticari Aracı Ödülünü ikinci kez kazanarak bunu pekiştirdi. ProMaster City, sağlamlık, kapasite ve düşük sahiplik maliyetine sahip Ram ticari ailesinin başarılı bir üyesidir” açıklamasında bulundu.