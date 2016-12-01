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"Marmara bölgesinin en prestijli projesini satışa çıkaracağız"

01 Aralık 2016 Perşembe 14:32
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Gayrimenkul sektöründe büyük bir yükselişte olan Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Barman, 5. Emlak Yatırım Projeleri ve Finansmanı Fuarında, 2017 yılında satışa sunacakları projelerine, büyüme hedeflerine ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Barman körfez ülkelerinde tanınmış bir firma olan Beyttürk İnşaat’ın marka bilinilirliği açısından büyük başarı sağladığını bununla birlikte amaçlarının müşterilerine en iyi hizmeti vermek olduğunu vurguladı. 2017 yılında Bursa Osmangazi’de Marmara Bölgesi’nin en prestijli projesini satışa çıkaracaklarını açıklayan Barman, 85 bin metrekarelik alanda 900 tane dairenin yer alacağı 6 blok ve 25 villadan oluşan projenin hem yerli hem de yabancı yatırımcıyı konut sahibi yapacağını söyledi.Yatırımcılar için lokasyonun önemini vurgulayan Muhammet Barman, ulaşımın çok rahat bir şekilde sağlanacağını, Osmangazi Köprüsü ile beraber 35 dakikada Yalova’ya, yine aynı süre zarfında Bursa Orhangazi’ye gidilebileceğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu talimatlarla ve güçle yatırımlarını öne çektiklerini ve hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Barman, yatırımcıların konut almaya devam ettiklerinin altını çizdi. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Barman, ‘’2016 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirdik, 2017 yılının 2015 ve 2016’ya göre daha verimli geçeceğini öngörüyoruz’’ şeklinde konuştu. Döviz kurundaki dalgalanmaların, inşaat sektörüne olan etkisine değinen Muhammet Barman, inşaat sektörünü geliştiren firmaların yapmış olduğu cazip kampanyaların olumlu sonuçlandığını ve konut satışını olumlu etkilediğini söyledi. Yaşanan gelişmeleri olumlu karşıladığını söyleyen Barman, ‘’İpotekli gayrimenkullerin artışı ve faiz indirimleri, yabancı yerli ve yabancı yatırımcıları Türkiye’de çok rahat konut sahibi olmasını sağlıyor.’’ dedi. Beyttürk İnşaat olarak sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Muhammet Barman Orhangazi sporu desteklediklerini ve ana sponsoru olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra bölgenin gelişimi, nüfusun çoğalması ve yaşam kalitesinin artması için yatırımlar yaparak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
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