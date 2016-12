Konutta Eminevim modeli

Otomotiv, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet sürdüren, Emin Şirketler Grubu, konut sektöründe çok konuşulacak bir modeli hayata geçiriyor. 30 yıllık tecrübesiyle yüzbinlerce kişiyi otomobil ve konut sahibi yapan Emin Şirketler Grubu’nun konut satanlarla, alıcıları bir araya getirecek olan bu yeni satış modeli Türkiye’nin genelinde ve KKTC’de uygulanacak. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün bu yeni modeli Ekovitrin’e anlattı.



"ALICIYLA SATICIYI BİR ARAYA GETİRİYOR"

Sizinle CNR emlak fuarında birlikteyiz. Eminevim, hep yeni çıkışlarıyla tanınan bir grup, bu kez bizlere hangi yeniliklerinizden söz edeceksiniz?

Eminevim biliyorsunuz bu güne kadar hep ev alanları organize ediyordu. Ev almak isteyen insanların ev almalarını sağlıyordu. Şimdi artık konut satan insanlarla konut almak isteyen insanları organize etme düşüncesi oluşmaya başladı. Ev satanlarla evbir yapıya girdik. Anadolu’nun değişik vilayetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Arabistan’dan Dubai’den birçok işadamıyla burada tanışma fırsatımız oldu. Hem İnşaat yapanları konut üretenleri hem de konut almak isteyenleri bir araya getirmek için Eminevim’e ihtiyaç çıktı. Burada Eminevim’in projelerini tanıtıyoruz. Emin İnşaat olarak yeni projelerimizde var. İstanbul’da 5 tane inşaat projemiz var, iki tanesi bitti. Diğer üç tanesini de bu fuarda tanıtıyoruz. Darıca projemiz, Yalova projemiz ve Erzurum’da bir alışveriş merkezi projemiz bulunuyor. Yalova Kolezyum; 20 bin m2 inşaat alanına, 7 bin m2 konut, 2 bin m2 ofis, 6 bin m2 dükkan, 1000 m2 avlu olmak üzere; 36 adet 3+1, 24 adet 2+1, 6 adet de 1+1 daire tiplerinin yer alacağı projede ön kayıtlar toplanmaya başladı. Fuar da görülen ilgi Eminevim’i oldukça mutlu etti. Darıca’daki Green Hill ve Göztepe’deki butik projenin ön kayıtları toplandı. Bu iki proje halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Darıca’daki proje Green Hill 40 bin m2 inşaat alanına, 20 bin m2 konut, 12 bin m2 kapalı otopark, 3 bin m2 ticari dükkan olarak 6 blok 215 ünite 14 dükkandan oluşuyor. Eminevim insanların yaşam alanlarını güzelleştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda projelerimiz devam edecek. Fuarların önemi yüksek burada alıcı ile satıcı buluşuyor. Alıcılar alternatifleri görüyor ve ona göre karar veriyor.



‘’PORTFÖYÜMÜZDE 50 BİN MÜŞTERİMİZ VAR’’

Ev almak isteyenlerle ev satmak isteyenleri bir araya getiriyorsunuz. Sektörde bir yenilik bu…

İlk adımı Konya’da atıyoruz. Proje sahibi müteahhitlerle konut alıcılarını buluşturacağız. Bu şekilde Eminevim olarak ev satmak isteyenlere de katkımız olacak ev almak isteyenlere de.. Sonuç olarak sektöre de önemli katkımız olacak. Bunu diğer illerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bunu gerçekleştireceğiz. Bizim portföyümüzde 50 bin civarında konut almak için bekleyen müşteri var. Yeni ev almak isteyenlerin yanı sıra, ikinci el ev almak isteyenlerde var.



Aslında bu sizin en iyi bildiğiniz iş. Kamuoyunda size karşı büyük bir güven oluştu ve 30 yıl gibi bir geçmişiniz var sektörde…

Daha önce biliyorsunuz otomobil almak isteyenlerle otomobil satmak isteyenleri bir araya getiriyorduk. Bu şekilde otomobil piyasasını canlandırmıştık ve Türkiye’de ciddi bir otomobil satışı gerçekleştirdik. Şimdi de inşaat firmalarıyla, ev alma konusunda ihtiyacı olanları bir araya getirmek istiyoruz.



"KONUT SEKTÖRÜNE SOLUK ALDIRIYORUZ"

Ev almak isteyenlerle ev satmak isteyenlerin bir araya getiriyorsunuz. Sektörde bir yenilik bu…

Türk ekonomisine önemli katkılarımız var. Konut sektöründe bir daralma söz konusu, bizim modelimizle konut sektörü de nefes almış oluyor. Eminevim aracılığıyla her ay ortalama 700 ile 800 arasında konut satışı yapılıyor. Bunların birçoğu ikinci el olsa bile satıldığında birinci ele kapı açılmış oluyor. Müşteri ikinci el evi satıyor ve sıfır ev alıyor. İkinci el piyasasını hızlandırmak suretiyle bizim birinci ele faydamız oluyor.



"TÜRKİYE HER ALANDA GELİŞİYOR"

Tecrübeli bir iş adamı olarak, Türk ekonomisinin geleceği konusunda neler söylemek istersiniz?

Geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gittim. Almanya ile Türkiye arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman Türkiye’nin her alanda hızla geliştiğini görebiliyoruz. Dünya’daki gelişmelerden diğer ülkeler gibi Türkiye de etkileniyor. Sonuç olarak Türkiye’nin önünü çok açık görüyorum. Kardeşim, Amerika’ya sık sık gidip geliyor ve Türkiye’ye geldiği zaman yeni yatırımların olduğunu ve Türkiye’nin geliştiğini bana söylüyor. Türkiye, sabırla içinden geçtiğimiz süreci rahatlıkla atlatacaktır diye düşünüyorum.