Kars havalimanı ikinci ikinci pistine kavuşuyor

Doğu’nun Serhat Şehri Kars geçtiğimiz ay önemli bir törene ev sahipliği yaptı. 1033 yılında Кars’taki Yahniler dağında düşmana karşı savaşırken şehit düşen İslam alimi Ebu’l Hasan Harakani adını taşıyan, Kars Havalimanının ikinci pistinin temel atma töreni kendisi de Kars’lı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile gerçekleşti. Temel atma törenine Bakan Arslan’ın yanı sıra Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve pist inşaatını gerçekleştirecek olan Gena İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Özdemir’de katıldı.



BAKAN ARSLAN: KARS MARKA KENT OLDU

Kendisi de Kars’lı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Harakani Havalimanının ikinci pistinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kars’ın Doğu’nun ‘Marka Şehri’ olduğuna vurgu yaptı. Arslan, 1,5 yıl önce modern bir terminale kavuşan Kars Harakani Havalimanının 3,5 milyon kapasiteli olduğunu söyledi. Bakan Arslan, havalimanının ilk pistinin 10 yıl önce yenilendiğini, ancak bugün bu pistin ihtiyacı karşılamaması üzerine, ikinci bir pisti inşa etmeye karar verdiklerini belirtti. Bakan Arslan, temeli atılan ikinci pistin Kars’ın Kurtuluş Günü olan 30 Ekim 2017 tarihinde hizmete girmesi konusunda yüklenici firma Gena İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Özdemir’den söz aldı. Temel atma törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, DHMİ Genel Müdürü olduğu dönemde, Kars’ın eski havalimanının modern bir yapıya ve piste dönüştürüldüğünü belirterek, Kars Havalimanının 1988’den beri Türkiye de sivil havacılığa hizmet veren destinasyonlardan biri olduğuna vurgu yaptı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: ‘’Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmada bakanlığımızın belirlediği politikalar çerçevesinde çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdürmeye devam edeceğiz.’’



PROJEDE GENA İNŞAAT İMZASI

Kars Harakani Havalimanı’nın ikinci pist sahasının inşasını üstlenen Gena İnşaat 1995 yılında inşaat ve taahhüt işleriyle çalışma hayatına atıldı. Gena İnşaat yurtiçi ve yurtdışında yatırım ve faaliyetlerini sürdürüyor. Firma inşaat ve taahhüt ,turizm , otel işletmeciliği sektörlerinde önemli birçok projeye imza attı. İstanbul’daki Feriye Palace ile Bodrum Yalıkavak’taki Highlight Hotel, Gena İnşaat A.Ş. iştiraklerinden olan GO Proje bünyesinde yer alıyor. İşadamı Gürhan Özdemir ve kardeşi Gökhan Özdemir’in yönetimindeki firma, prestijli projeleri ve yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor.