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Fuzulev, dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ediyor

01 Aralık 2016 Perşembe 13:41
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Gayrimenkul sektörünün köklü markası Fuzulev, yeni reklam filminde vurgu yaptığı aylık 350 TL taksitle dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 29 şubeye ulaşan Fuzulev’in en son durağı Erzurum oldu. Fuzulev önümüzdeki ay ise Trabzon, Gebze ve Şanlıurfa’da insanların ev hayaline ortak olmaya devam edecek.

Fuzulev, dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ediyor
Fuzulev, binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirler, Fuzulev’in açtığı şubelerle kolay konut edindirme sistemiyle tanışıyorlar. Bütçeyi zorlamayan taksit seçenekleriyle ev sahibi olma imkanı sunan Fuzulev, Türkiye’de herkese ulaşmak için doğudan batıya hızla şubeleşiyor. En son şubesini Erzurum’da açan Fuzulev, yıl sonuna kadar 35 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

“5 YILDA 60 BİN KİŞİYİ EV SAHİBİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”
Fuzulev’deki büyümeye ilişkin görüşlerini aktaran Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve şunları söyledi: “2016 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde 29 şubeye ulaştık, halkın ilgisiyle şubeleşmeyi arttırmayı ve insanlara kampanyalar sunmayı hızlandırdık. 5 yılda 60 bin kişiyi ev sahibi yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.” Fuzulev kampanyalarının özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Akbal, “Ayda sadece 350 TL ile vatandaşlarımızı belli bir projeye hapsetmeyerek onlara Türkiye’nin her yerinden daha erken ev sahibi yapma seçeneği sunuyoruz, bu da büyük yankı uyandırıyor. Reklam filmimizde de bunu vurguladık. İzleyenlerin Fuzulev’e ilgileri arttı, kampanyalarımız ses getirdi” dedi.
Anahtar Kelimeler Fuzulev

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