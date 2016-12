"Dünyanın her yerinde Türk Bayrağını dalgalandıracağız"

Endüstriyel mutfak

üretiminde Türkiye’nin en önemli markalarının başında yer alan Öztiryakiler, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın 118 ülkesinde satış gerçekleştiriyor. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, ihracat yaptığı ülkelerde otellerin, restorantların ve Fast Food zincirlerinin mutfak dizaynlarını yaptıklarını belirtti. Öztiryakiler çatısı altında 5000 farklı ürün ürettiklerine değinen Öztiryakiler, Avrupa’da ilk 5 firma, dünyada ise ilk 10 firma arasında bulunduğunu vurguladı. 1200 çalışanının bulunduğu şirketi ile dünyanın her köşesine hem servis ağı hem de bayi ağı olarak hizmet verdiklerini söyleyen Tahsin Öztiryaki, bulundukları pozisyondan gururlu olduklarını, sektörün diğer temsilcilerinin kendilerini geliştirdiğini, başarılı birçok Türk firması bulunduğunu ve bu firmalarla birlikte Türk mutfak sektörünü dünyaya anlatmak için çalıştıklarını söyledi. ‘’Bizler bütün dünya standartlarına uygun ürünler üretiyoruz ve 4 milyar dolar ihracat yapan bir noktadayız. Bütün dünyanın Türk malına güvenmesini arzu ediyoruz.’’ sözlerini ekledi. Türkiye’de endüstriyel mutfak olarak 1,6 milyar dolar ihracat, 340 milyon dolar civarında da ithalat yaptıklarını belirten Öztiryaki, ‘’Bizler ihracatı, ithalatından fazla olan bir sektörüz’’ dedi.Yeme içme alışkanlıklarının daha kaliteli hale gelmesi ile birlikte sektörde daha da büyüyerek başarılı olacaklarını vurgulayan Tahsin Öztiryaki, fuara 10 yeni ürünle katıldıklarını, her yıl yeni ürünlerle sektördeki varlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi. Yenilikçi bir firma oldukları, Türkiye’de bu sektörde AR-GE merkezi olduklarını söyleyen Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, ‘’Yapmış olduğumuz yeniliklerle dünyanın her yerinde Türk Bayrağı’nı dalgalandıracağız’’ dedi. Bir yılda, dünya çapında düzenlenen 15 fuara katılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Afrika’ya büyük önem verdiğini ve kendilerinin de desteklediklerine değinen Tahsin Öztiryaki, Afrika’da 17 ülkede bayilerinin ve servislerinin bulunduğunu, Afrika’nın tamamı ile çalıştıklarını söyledi.Afrika’nın Avrupa ülkeleri ile yaptıkları iş birliklerinden fayda görmediğini belirten Öztiryaki ‘’Biz Afrika ülkelerine doğru malları satıp, ürünlerini doğru fiyatlardan satın aldığımız için güven verdik, Türkiye’nin şansı yüksek ve bu şansı en iyi şekilde kullanarak Afrika pazarını daha da büyüteceğiz’’ dedi. 15 Temmuz darbe girişimine yabancı katılımcıların kulak asmadığını belirten Öztiryaki, davet ettikleri tüm yabancı katılımcının fuara katıldığını, 1200 çalışanı ile birlikte hiçbir olumsuzluktan etkilenmeden yollarına devam ettiklerini vurguladı.