CORENDON dünyanın en temiz havayolları arasında

Almanya, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri gibi destinasyonlarda ismini Türkiye ile özdeşleştiren ve taşıdığı turist sayısı ile Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayan Corendon Airlines’tan bir büyük başarı daha geldi. 2004 yılında Alman Çevre Bakanlığı tarafından kurulan turizm odaklı çevre ve iklim koruma kuruluşu Atmosfair’ın 2016 yılı değerlendirmesinde Corendon Airlines, yolcu başına doğaya salınan karbon miktarı bakımından dünyadaki en temiz havayolları arasında dördüncü; Türkiye’deki havayolları arasında ise 1. sırada yer aldı. Havayollarının filolarındaki uçakların tipi, motoru, yolcu ve kargo kapasitesi, uçuş mesafesi ve doluluk oranlarını değerlendirerek her bir havayolunun doğaya saldığı karbondioksit oranını ölçümleyen ve kıyaslayan “Atmosfair Airline Index 2016” araştırmasında bağımsız veri kaynakları ICAO, IATA, OAG, FlightGlobal’dan temin edilen veriler doğrultusunda 200’den fazla havayolu değerlendirildi.



Corendon Airlines farkı!

11 uçaklı filosunun tamamı yakıt verimliliği ve karbon azaltımı ile doğaya düşük miktarda karbon ayak izi bırakan Boeing 737-800’lerden oluşan Corendon Airlines, orta mesafede yaptığı uluslararası direk uçuşlar ve bu uçuşlardaki doluluk oranları sayesinde artan yolcu ve kargo verimliliği ile tüm dünyadaki havayolları arasında genel sıralamada 80,4 verimlilik puanı ile 4. 3.800 km’nin üstündeki uçuşların sıralamasında ise 81,3 puan ile 2. oldu. Araştırma, her yıl düzenli olarak yapılıyor ve iklim değişimi ve çevre koruma konularında hassas Avrupalı turistler tarafından yakinen takip ediliyor.