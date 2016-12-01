Bursa kebap evi Ortadoğu’ya çıkartma yaptı

Bursa’nın meşhur kebabı İskender’i lezzet ve kalite standardından ödün vermeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacı ile hayat geçen Bursa Kebap Evi, geçtiğimiz günlerde Dubai’de yapılan “The Global Franchise Market”e katıldı. Daha önce İstanbul’da yapılan bir başka fuarda özellikle Ortadoğu’lu girişimcilerden büyük ilgi gören Bursa Kebap Evi, Dubai’de de birçok girişimciyi standında ağırladı. Dubai Ekonomi Bakanı ve Dubai Başkonsolosu’nun da ziyaret ettiği stantta, 2 gün boyunca ziyaretçilere döner ve kestane şekeri ikram edildi. Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere Türkiye’nin ve Bursa’nın tarihi lezzetlerine odaklı yatırım fırsatı sunan Bursa Kebap Evi, Türk markalarının Ortadoğu’ya açılan kapısı olarak değerlendirilen fuarda Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan 3 ayrı firma ile başladığı görüşmelere hız kesmeden devam ediyor.