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Belarus Devlet Demiryolları Şirketi Belintertrans ve Çağ Lojistik

01 Aralık 2016 Perşembe 14:28
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Çağ Lojistik ile Belarus Devlet Demiryolları Şirketi Belintertrans arasında geliştirilen proje ile iki ülke arasında oluşturulacak demiryolu ve intermodal taşımacılık ağıyla, Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Belarus Devlet Demiryolları Şirketi Belintertrans ve Çağ Lojistik
 arasında geliştirilen proje ile Türkiye ve Belarus arasında oluşturulacak demiryolu ve intermodal taşımacılık ağıyla, Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak. Karayoluna alternatif, daha çevreci, daha ekonomik bir taşıma hattı kurulmasını hedefleyen proje, rekabetçi fiyatlarıyla ülkemiz ihracatçılarına çok önemli oranda destek olacak. Demir İpek Yolu Projesinin ilk ayağı Çorlu’dan başlayıp Romanya üzerinden Belarus’a uzanıyor. Bu dev demir yolu ağı Ukrayna, Rusya ve Kazakistan’dan Çin’e kadar devam ediyor. İpek Demir Yolu Projesinin ilk ayağında imzası olan Çağ Lojistik, 1950 yılında faaliyete başladı. Çağ Lojistik, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi. Şirket, Doğu Avrupa, Ortadoğu, BDT ve Balkan ülkelerinde demiryolları, karayolları, denizyolları taşımacılığı, kapıdan kapıya intermodal taşımacılık, depolama, katma-değerli lojistik servisleri, 4PL ve tedarik zinciri alanlarında danışmanlık hizmetleri veriyor. Uluslararası firmalara ek olarak orta ölçekli yerel firmalardan oluşan ve hızla genişleyen müşteri portföylerinin, güvenilirlik ve kaliteli servis ilkesi ile hareket ettiğini belirten Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Müşterilerimizle yıllardır devam eden ticari ilişkilerimiz ve güçlü referanslarımız stratejik iş ortağı olarak değer gören bir tedarik zinciri yönetim şirketi olduğumuzun göstergesi” diyor. Yılmaz Soycan, lojistik sektöründe kendilerini farklı kılan unsurları ise şu şekilde açıklıyor: “Uluslararası taşımacılık, proje lojistiği ve hızlı tüketim malları (FMCG) dağıtımı ve tedarik zinciri yönetiminde (4PL ) uzmanız. 1984 yılından bu yana yerel ve global ölçekteki müşterilerimize yapmış lojistik servisi sayesinde uluslararası bir deneyimin ortak noktası haline geldik. Bunun sonucunda faaliyette bulunduğumuz alanlarda başta Türkiye olmak üzere Romanya, Ukrayna, Polonya, Orta Avrupa ve Orta Asya pazarında yıllar içinde kazanılan bilgi avantajına sahibiz. Belirli bir şirket modeli veya stratejisi kapsamında faaliyet göstermekle sınırlı değiliz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunarız. Amacımız, çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi ile güvenilir hizmet sunmak ve sürekli inove ederek satın alınabilir en iyi hizmeti müşterilerimize vermek. Dünya standartlarında IT altyapımızla global şirketlere de çalıştıkları standartlar ile servis sağlıyoruz. Yalın tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde tecrübeliyiz. Gelişmiş teknik altyapımızla farklı sektörlerdeki firmalara hizmetler sunuyoruz. Bunun yanında kendi lisans ve bulunduğumuz ülke bayrağımızla haftalık uluslararası blok tren seferlerimizle ulaşım sektöründe öncülük ediyoruz.”

ULUSLARARASI DEMİRYOLU SERVİSİ VEREBİLİYORUZ
Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda başladıkları uluslararası demiryolu taşımacılığında 2015 yılında 150.000 ton yük taşır hale geldiklerini belirtiyor. Yılmaz Soycan, “Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Macaristan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan da yerel güçlü çözüm ortaklarımız ile her türlü talebe uygun demiryolu hizmetini rekabetçi fiyatlar ile verebiliyoruz” diyor.
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