AUSTRIAN POST üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden Aras Kargo’nun hissedarı olan Austrian Post 2016 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Austrian Post’un 2016’nın ilk dokuz ayındaki geliri, 1 milyar 510 milyon Euro olarak gerçekleşti. Austrian Post’tan yapılan açıklamaya göre şirketin en büyük iş alanı olan posta iş biriminin yılın ilk üç çeyreğindeki geliri 1 milyar 78 milyon Euro oldu. Diğer yandan, online alışverişe yönelik eğilim koli teslimatı segmentinde tüm hızıyla artmaya devam etti. Yoğunlaşan rekabete rağmen, Austrian Post Avusturya’da koli teslimatından elde ettiği gelirini giderek arttırmayı başardı. Koli teslimatı ve lojistik bölümü 2016’nın ilk dokuz ayında %3,5 oranında gelir büyümesi kaydetmeyi başardı. Ayrıca yılın ilk dokuz aylık bölümünde gerçekleşen nakit akışı ise 158.9 milyon Euro olarak hayata geçti.