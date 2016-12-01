Araç boya yenileme ve korumada son teknoloji Türkiye’de

RestorFX’i kimler kurdu? Hikayesini anlatır mısınız?

RestorFX Boya Restorasyon Sistemi Teknolojisi, kimyager olan Alex ve Nadia Kotyakov öncülüğünde Kanada Vancouver’ de bir showroomda başladı. Sektöründe son teknoloji olan RestorFX 2016’da USA, İngiltere, Rusya, Mısır, Hindistan, Norveç, Arjantin, Kore başta olmak üzere 50’den fazla ülkede binlerce bayiye sahip oldu.



Türkiye pazarına girmeye nasıl karar verdiniz?

Otomobiline değer veren insan sayısının her geçen gün artması RestorFX’i Türkiye’ye getirmek istememizdeki en önemli faktör oldu. Sektöründe çok önemli bir inovasyon olan RestorFX’in yatırımcılara, son kullanıcılara ve otomobillerin ömrünü uzatarak ülke ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunacağına inanıyoruz.



RestorFX’in teknolojisini anlatır mısınız? Nasıl uygulanıyor?

RestorFX, pasta-cila makinesine gerek kalmadan elle uygulanan kimyasal bir sistem. Sistem, araç boya yüzeyindeki kusurlar gideriyor ve solmuş olan boya rengi canlandırıp, parlaklık kazandırıyor. ClearFX uygulaması ise seramik kaplamının son teknolojisi olarak, kaliteli ve kalıcı bir koruma sağlıyor. Yine Amerika’dan gelen, toz tutmayan iç plastik yüzey ürünleri, cam su kaydırıcı ürünler, jant temizliği-parlatıcı ürünleri ve koltuk bakımı ürünleri araç şıklığını tamamlıyor.



2017 sonuna kadar kaç bayilik vermeyi planlıyorsunuz?

2017 sonuna kadar 32 bayimiz olmasını planlıyoruz. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda 8 ilde bayilikler verdik. İzmir’den Diyarbakır’a sistemimizi insanlara tanıtabilmek çok gurur verici. Türkiye’de ulaşabildiğimiz tüm araçları yenilemek en büyük hedefimiz. Türkiye dışında KKTC de bizim için önemli bir bayilik noktası.



Franchise bedeliniz ve ciro hedefiniz nedir?

75 bin TL’lik franchise bedelimizin içinde; İsim hakkı, 50 araçlık ürün, promosyon ürünleri ve 2 haftalık eğitim bulunmakta. Bir buçuk milyon TL’lik yatırım değerine sahip RestorFX Türkiye, franchiselarına yaklaşık bir yılda yatırım geri dönüşü sağlıyor ve yılda bir milyon TL’lik ciro hedefi sunuyor.





