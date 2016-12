AKILLI TEKONOJİLER HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR

Her geçen gün akıllı teknolojiler sayesinde hayatı daha hızlı ve pratik yaşayan bir toplum haline geliyoruz. Yaşamımızın vazgeçilmez bir öğesi haline gelen bu teknolojik gelişmeler toplum hayatını düzenleyen altyapılardan tüketici elektroniğine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Nesnelerin interneti son yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da önemini arttırmaya devam edecek. Bu teknoloji, kullandığımız tüm cihaz ve eşyaların birbirlerine ve internete bağlanmasını, yer ve zamana bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlayacak. Aklınıza gelebilecek her türlü nesne akıllı hale gelecek ve hayatımızı kolaylaştıracak. Evlere gerçek yenilikler getirecek ve ev kategorisindeki ürünleri "güzel"den "olmazsa olmaz"a dönüştürecek dijital ev aletleri; esnek, kullanışlı, basit ve işlevsel yeniliklerle daha akıllı bir yaşamın önünü açacak. Biz de bu ekosistem doğrultusunda Smart TV’ler, çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimaların birbirleriyle entegre oldukları, iletişim kurdukları ve anlaştıkları bir dünya yaratmaya devam edeceğiz. Bu sayede tüketicilerimize hem iş, hem de ev hayatlarında maksimum hakimiyet ve maksimum mobilite sağlayacağız.Türkiye’de çok köklü beyaz eşya firmaları bulunuyor. Üretim ve rekabet gücü çok yüksek bir pazardan söz ediyoruz. Bu nedenle tüketici memnuniyeti kriterleri, beyaz eşya pazarında oldukça yüksek. Tüketicilerimizin kriterlerine beklentilerinin ötesinde karşılık verebilmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Samsung Electronics olarak; tüketicilerin tercih ve alışkanlıklarını anlayıp, öneriler geliştirebilen, mobil olarak kontrol edilebilen, değişik renk ve tasarım alternatifleri sunan farklılaşmış ürün gamımız ile yenilikçi özelliklerimizi ön plana çıkarıyoruz. Bu yıl özellikle Family Hub buzdolabı, Chef Collection ankastre mutfak ürünleri ve AddWash teknolojisine sahip çamaşır makinesi ile birlikte kullanıcılarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yenilikçi adımlar attık. Samsung Electronics olarak önümüzdeki dönem için sıradan ve sıkıcı işleri alıp onları daha cazip ev işi etkinliklerine dönüştüren Smart Ev aletleri geliştirmek üzerine planlarımız bulunuyor. Her bir Samsung beyaz eşya ürününü, temel fonksiyonlarına sadık kalırken rutin ev işlerini daha kolay ve hızlı yapmayı sağlayacak şekilde geliştireceğiz. Her alanda olduğu gibi beyaz eşyada da stratejimizi kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırma anlayışı çerçevesinde oluşturup, sektörde karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.Samsung Beyaz Eşya olarak, son yıllarda en fazla büyüyen marka konumundayız. Son durumda büyük beyaz ürünlerde pazar payı olarak, Türkiye’de ilk 5 marka içerisinde yer alıyoruz. Beyaz eşya alanında sürekli yatırım yaparak, daha kaliteli ve daha inovatif ürünlerle Türk halkının beğenisini kazanmayı amaçlıyoruz. Geleceğe dair hedeflerimizi oluştururken; faaliyet gösterdiğimiz her bölgenin insanları ve tüketim alışkanlıkları üzerinde büyük etkiye sahip olan kültürü analiz etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Samsung Electronics Türkiye olarak öncelikli hedefimiz küresel trendlere ve değişen tüketici taleplerine uygun kategori ve ürünler yaratırken, bu çalışmalar doğrultusunda Türk tüketicisinin beğenisini ve tercihlerini daha yakından takip edebilmek. Dünya genelindeki kullanım alışkanlıklarının yanı sıra Türk kullanıcıların ihtiyaç ve alışkanlıklarını da sürekli olarak gözlemliyor ve ürünlerimizi bu yönde geliştiriyoruz.Samsung olarak bugüne kadar en iyi ürünleri en uygun şartlarda tüketicilerle buluşturmayı hedefledik. Beyaz eşya alanında elde ettiğimiz önemli büyümeyle birlikte görüyoruz ki Türkiye’deki tüketiciler de Samsung’un ürünlerinde sunduğu eşsiz deneyimi çok seviyor. Tüm Türkiye’ye Samsung ürünlerinin daha iyi bir marka deneyimi ve hizmetle ulaşabilmesi için önümüzdeki 2 sene boyunca yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile global pazarda olduğu gibi Türkiye’de de Samsung markasının beyaz eşya kategorisinde ön sıralarda yerini almasını sağlamayı hedefliyoruz. Dünya çapında buzdolabı ürün kategorisinde lider, çamaşır makinesinde ise ikinci sıradayız, Türkiye’de beyaz eşya kategorisinde kısa vadede ilk 3 marka arasında yer almayı planlıyoruz. 2017’deki ana stratejisimiz, kanal yapısını geliştirirerek daha yaygın bir ağa sahip olmaktan geçiyor. Bu stratejimiz doğrultusunda, mağaza sayımızı 2018 yılı sonuna kadar 3 kat artırarak 900’e çıkaracağız. Bu mağazaların 450’si doğrudan Samsung tarafından, kalan mağazalar ise distribütörler tarafından yönetilecek. Tüm tüketicilerimize yenilikçi teknolojileri global perakende vizyonumuzla sunarak, her mağazada aynı standartlarda Samsung deneyimini yaşamalarını sağlayacağız.Tüketiciler 5-10 yıl öncesine göre şuan ev teknolojilerini ve küçük ev aletlerini daha iyi tanıyorlar. Önceden sadece ucuz fiyat avantajıyla satılan ürünlerin pazardan pay alması mümkünken bu durum çok kısa sürede tüketicilerin tekrar marka güvencesi, yenilik ve kalite arayışına dönmeleriyle değişti. Artık tüketicilerimiz eskisine göre çok daha bilinçli. Birçok ürün grubunda daha önce sadece jenerik faydalar arayan tüketici şu an elde edeceği yenilikçi ürün faydaları ve kalitenin arayışında. Önümüzdeki yıllarda da tüketicileri, inovasyon odaklı ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Biz de bu sektördeki stratejimizi, daha çok inovasyon ile tüketicimize daha fazla konfor sağlayarak, yaşam kalitesini artırmak olarak belirledik. Kültürel zenginliği, ticari anlamdaki hareketliliği ve 78 milyonluk nüfusu ile Türkiye bizim için büyük bir pazar. Bunun yanı sıra nüfusun ortalama yaşı 32, yani ülke çok genç bir nüfusa sahip ve potansiyeli de çok büyük. Samsung olarak Türkiye’ye duyduğumuz güveni tüketicilere yansıtmakta kararlıyız ve 2017’de de dünya çapındaki yenilikçi teknolojilerimizi onlarla buluşturmaya devam edeceğiz.