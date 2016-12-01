Akenerji, 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nden “altın voltaj” ödülüyle döndü

2010 yılında ilk defa Ankara’da düzenlenen ve bu sene yedincisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nde Akenerji bir kez daha ödül kazandı. 24 – 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen zirve kapsamında verilen “Elektrik, Akaryakıt ve LPG Sektörü Başarı Ödülleri”nde, Akenerji; ilkini Nisan, ikincisini ise Kasım ayı içinde gerçekleştirdiği ve Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin kapasitesini paydaşlarına açtığı “Sanal Santral İhalesi” projesiyle “Altın Voltaj” ödülünü kazandı. Şirket, ilk ihaleden farklı olarak ikinci ihalede teklif alma işlemini elektronik ortama taşımıştı. Akenerji, Sanal Santral İhalesi ile, paydaşlarına tesis maliyetleri ve krizlerden etkilenmeyecekleri bir üretim kapasitesi kullanım hakkı sunabiliyor. Akenerji, geçtiğimiz sene Konya’da düzenlenen zirvenin altıncısından da ödülle dönmüştü. Şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olan “1292 MW” isimli sergisi de, geçen sene “Altın Voltaj” ödülünü elde etmişti. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde ve destekleriyle düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinin katıldığı zirve, Türkiye enerji piyasasının, kamu ve özel sektör birlikteliği ile gerçekleştirilen en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor.