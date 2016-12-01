%50 Su tasarrufu sağlayacağız’"

Aktif Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir, MÜSİAD EXPO 2016 fuarında geliştirmekte oldukları Green Su Sistemleri ile su tasarrufunu yüzde 50 oranında arttıracaklarını söyledi. 21 yıldır ısıtma, soğutma ve doğalgaz alanlarında faaliyet gösteren Aktif Grup, bu yıl 9-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleşen MÜSİAD fuarının diğer yıllardan daha verimli geçtiğini belirtti. 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından oldukça bereketli ve ekonomik olarak gelişme gözlemlediklerini belirten Aktif Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir, devletin ekonomik gelişmeye büyük önem verdiğini vurguladı. Aktif Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir, ısıtma, soğutma ve doğalgaz faaliyetlerinin hem uygulamasını hem de satışını gerçekleştirirken, 8 yıldır ağırlık verdikleri ve yürüttükleri yağmur suyunu toplama ve arıtma faaliyeti ile çevreye yönelik büyük hizmetler verdiklerini söylüyor. Önemle vurguladıkları Green Su Sistemlerini Türkiye’ye getirerek fosseptiğe karışmayan suyu arıtan, bahçe uygulamalarında, tuvaletlerin temizlenmesinde ve yangın sularında kullanmaya yönelik çalışmalarını geliştiren Aktif Grup, vatandaşa yüzde 50 ile yüzde 80 arası finansal fayda sunuyor. Türkiye’de zamanla oturan bu sistemin genişletilebilmesine yönelik devletin ve belediyelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Halim Özdemir, gerekli desteğin sağlanması ile birlikte çalışmayı daha da geliştireceklerinin altını çizdi.

Amaçlarının Green Su Sitemlerinin Türkiye’de ki kullanımını geliştirmek olduğunu söyleyen Özdemir, sistemin gelişmesi ile birlikte barajların boşaltılmasında yaşanan sorunların ortadan kalkacağını belirtti. Yurtdışında birkaç ülkede sistemin kurulduğunu ve verimli bir şekilde çalıştığını söyleyen Özdemir, yüzde 50 su tasarrufuna yönelik geliştirdikleri bu sistemi Türkiye’de de tam anlamıyla kullanımını sağlamak istediklerini vurguladı. Gaziantep’te Sinpaş’ın tesislerinde, Ankara’da Akseki Camii’nde, Kuveyttürk Bankacılık üssünde, Çevre Bakanlığı’nın binalarında ve Müteahhitler Birliği’nde bu sistemi uyguladıklarını, Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Aktif Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir, konu ile alakalı gerekli birimlerle görüşmeler yaptıklarını söylüyor. Toki ve Kiptaş’ın sisteme sıcak baktığını ve görüşmelerin devam ettiğini, gerekli destek sağlandığı takdirde Türkiye çapında yaygınlaşmasının daha kolay olacağını sözlerine ekledi.

Geliştirmekte oldukları Green Su Sistemlerini ağırlıklı olarak sitelere tavsiye ediliyor. 500 daireli bir sitede daire başına yaklaşık 100 euro maliyeti bulunurken, bu maliyeti zamanla düşecek olan su faturasından tasarruf ederek geri kazanılacağını ifade ediyor. Gömme rezervuar üretimi yaptıklarını söyleyen Özdemir, ürünlerini Afrika ve İspanya’ya ihraç ederek, ihracaat faaliyetinde bulunduklarını açıklamalarına ekledi. Bunun haricinde mekanik tesisat uygulamaları yapan grup Erzincan Havaalanı, Adıyaman Havaalanı, alışveriş merkezleri ve toplu konutlarda mekanik tesisat uygulamasını yapıyor. Aktif Isı ve Aktif Elektromekanik firmalarında çalışmalarının oturduğunu, özellikle yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve yürütmekte oldukları faaliyetlerini ilerletmek amacıyla sürekli kendilerini geliştiriyor.