40 Yılı aşkın tecrübesi ile Gürbaşlar Grup hizmete devam ediyor

Grup firmalarından biri olarak stantta yerini alan ve Türkiye’de 2 yılını dolduran dünyanın en büyük araç kiralama markası ENTERPRISE RENT A CAR ise fuar ziyaretçilerine sunduğu özel sürpriz aktiviteler ve promosyonlar ile birlikte MÜSİAD üyelerine özel %30 indirim imkânı sunuyor. Grup firmaları arasında yer alan DOST ZİRAAT, Kırklareli Lüleburgaz’da 100.000m2 alan üzerinde son teknoloji otomasyonlarla gerçekleştirdiği süt üretimi hakkında gelen misafirlere bilgi iletti. Stand ziyaretçileri fuar boyunca SÜT KAYNAĞI olarak marketlerde satışa sunulan taze sütün tadına bakma imkânı bulacak ve dilediği kadar süt satın alabilecekler.
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