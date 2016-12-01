40 Yılı aşkın tecrübesi ile Gürbaşlar Grup hizmete devam ediyor

Cumhurbaşkanımız ve önemli bürokratların katılımıyla açılışı gerçekleşen ve 12 Kasım’a kadar devam edecek olan fuar boyunca Gürbaşlar Grup standında tüm fuar ziyaretçileri ve MÜSİAD üyelerine özel fırsatlar sunuyor. Grup firmasının çatısı altında yer alan ve Türkiye’nin önde gelen Ford Bayilerinden biri olan FORD GÜRBAŞLAR, standında fuar süresince FORD Focus, Courier ve FORD Mustang araçlar sergilenecek ve ayrıca, Sıfır Araç Satış- Ford Servis-İkinci El ve Sigorta Aracılık hizmeti doğrultusunda MÜSİAD üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyor.

Grup firmalarından biri olarak stantta yerini alan ve Türkiye’de 2 yılını dolduran dünyanın en büyük araç kiralama markası ENTERPRISE RENT A CAR ise fuar ziyaretçilerine sunduğu özel sürpriz aktiviteler ve promosyonlar ile birlikte MÜSİAD üyelerine özel %30 indirim imkânı sunuyor. Grup firmaları arasında yer alan DOST ZİRAAT, Kırklareli Lüleburgaz’da 100.000m2 alan üzerinde son teknoloji otomasyonlarla gerçekleştirdiği süt üretimi hakkında gelen misafirlere bilgi iletti. Stand ziyaretçileri fuar boyunca SÜT KAYNAĞI olarak marketlerde satışa sunulan taze sütün tadına bakma imkânı bulacak ve dilediği kadar süt satın alabilecekler.