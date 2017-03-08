ALMANYA'DA TÜRKİYE KARŞITLIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya’da yükselen “Türkiye’ye gitmeyin” çağrılarını yorumladı.



Almanya'dan Türk turizmine yönelik boykot çağrıları

Uzun yıllar Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'nin Başkanlığı'nı yapan Karl Born, bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen turistler için bir boykot çağrısı yapılabileceğini ve kendisinin de bu görüşe katıldığını belirtti. Karl Born, "Şimdiye kadar yalnız Güney Afrika'ya yönelik ırkçı rejime karşı bir boykot çağrısı yapılmıştı. Bu yıl bu çağrı Türkiye'ye yapılmalıdır" dedi. Bu görüşe belirli ölçüde Almanların tanınmış turizm yazarı Peter Hinze ve Sol Parti Başkanı Katja Kipping de destek veriyorlar.



Alman turist sayısında düşüş

2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 400 bin turist gelmiş, 2016 yılında kriz sürecinde bu sayı ilk defa 11 yıl sonra 3 milyon 700 bine inmişti. TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen'in Almanya'da yaptığı incelemelere göre 2017'de 3 milyona yakın turstin gelmesi bekleniyordu. Prof. Şen, bu çağrılardan sonra Alman turist sayısında ciddi bir azalışın beklenebileceğini söyledi. TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, şunları kaydetti: "Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında geçtiğimiz yıla göre gelen Alman turist sayısı % 50 azaldı. Özellikle Almanya'daki çağrılar, 'Türkiye'ye giderseniz, Almanya'nın güvencesi altında değilsiniz. Tevkif edilir veya başınıza bir olay gelirse, Alman Başbakanı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı size sahip çıkamaz' yaklaşımı içinde yapılıyor. Almanların Türkiye'ye yönelik bu intikam alma teorisinin amacı, Alman turistlerden 2015 yılında gelen 5 milyar Euro'ya yakın paranın bu yıl gelmemesi. Bu konuda Almanya başarılı olabilir. Bu konunun cevapları muhakkak 9 Mart tarihinde Berlin Turizm Fuarı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın açıklamaları ile netlik kazanacaktır.



Boykot gelişirse turist sayısı daha da düşecek

Her halükarda bu yıl Almanya'dan gelecek turist sayısında belirli bir azalma bekleyebiliriz. Almanya'da politikacılar ve basın ciddi bir şekilde Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığı yapmaktadırlar. Türkiye lehine hiçbir haberin çıkmadığı Almanya'da artık 6 aydır Türk turizmi konusunda da haberler yer almamaktadır. Eskiden Antalya ve Bodrum'u öven gazeteler, İstanbul'daki gece yaşamının ihtişamından söz ederlerdi. Şimdi yalnız terör, saldırı ve Türk politikacıların Almanya'ya yönelik söylevlerini dile getiriyorlar."

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nazi benzetmesinden sonra Almanya'da Sol Parti'nin yanında Yeşiller, Hür Demokratlar ve bazı Hıristiyan Demokratlar da Türkiye'ye boykot çağrısına önem vermeye başlamış bulunuyor. 82 milyonluk Almanya'nın müttefik Türkiye'ye karşı böyle kötü bir girişimde bulunması ve Türkiye'ye gelecek Alman turistlerin azalması konusunda çalışma yapmaları, Prof. Şen'e göre "Dostluk değil, yalnız düşmanlık" içeriyor.