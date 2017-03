ALMANYA ’NIN TÜRK PATRONLARI

Geçtiğimiz ay Almanya’daydım. Almanya’nın en kuzeyinde Hamburg’tan başlayıp, Münih’e kadar bir çok kenti ziyaret ettim. Alman iş dünyasında başarılara imza atan Türk girişimcileriyle görüşme imkanım oldu. ATV Avrupa kanalında yayınlanan Ekopazar Programı ve Ekovitrin dergisi için bu başarılı girişimcilerimizle röportajlar yaptım. Almanya’ya işçi olarak gidip de çalıştığı işletmeleri satın alarak patron olan yüzlerce Türk göçmen çocuğu var. “Karakafalı” diye hor gözle bakılan insanların sahibi olduğu 75 bin civarındaki iş yerinde bugün çoğunluğu Almanlardan oluşan 375 bin kişi istihdam ediliyor. Türk kökenli serbest meslek sahibi işletmelerin Almanya’daki yatırımları 10 milyar Euro’nun üzerinde.



AVRUPA’DAKİ TÜRK GIDAV DEVİ: BAKTAT

Çorum Sungurlulu Mustafa Baklan ve kardeşlerinin 1986 yılında Almanya’da küçük bir market açarak temellerini attığı Baktat, bugün 52 ülkeye gıda ürünleri ihraç eden, 12 şirketi, 16 alt markası bulunan, 3200 çeşit gıda ürünü üreten, Avrupa Birliğin’de 12 bin noktada ürünleri satılan bir gıda devi oldu. Almanya’da en çok tanınan Türk gıda markası olan Baktat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “Avrupa’nın her noktasında Türk gıda ürünlerini satmak bize gurur veriyor” diyor.



ALMANYA’DA SATILAN HER 10 HALIDAN İKİSİ MERİNOS

10 yıl önce Almanya’da Medipa adlı bir şirket kurarak Avrupa pazarına giriş yapan Gaziantepli Erdemoğlu Holding, bugün sahibi olduğu Merinos ve Dinarsu halılarını 25 Avrupa ülkesinde 7 bin noktada satıyor. Merinos Avrupa Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Kepekçi ile konuştum. Genç yönetici, Almanya’da satılan her 10 halıdan 2’sinin Merinos olduğunu söylüyor. Merinos’un hedefi Avrupa pazarında daha çok tercih edilen marka olmak.



ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİN PATRONU OLAN TÜRK: TURABİ YILDIZ

Dünya ekonomi devi Almanya’da başarıyı yakalayan Türk girişimcilerden biri de Turabi Yıldız. 25 yıl önce işçi olarak çalışmaya başladığı araç temizlik şirketini satın alarak iş dünyasına adım atmış. Araç temizlik hizmetleri ve mini onarım servis hizmetleri sunan TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız’ın sahibi olduğu firma, Mercedes, Audi, Ford ve İngiliz BTA gibi dev otomotiv devlerinin çözüm ortağı olarak yılda 800 bin araca hizmet veriyor. Turabi Yıldız’ın firmasında 600’e yakın uzman eleman çalışıyor ve yılda 15 milyon Euro ciro yapıyor.



CESARETİYLE ZİRVEYE ÇIKAN TÜRK İŞ KADINI: JACQUELINE BAKIR

Urfalı işçi bir ailenin kızı olan Jacqueline Bakır Brader, emlak ve inşaat sektöründe Almanya’da tanınan bir iş kadını. Hayatı dramatik ve bir o kadar da ilginç serüvenlerle dolu. Erkeklerin hakim olduğu bir sektörde kadın olarak başarıyı yakalaması hiç de kolay olmamış. 26 yılını emlak ve inşaat sektöründe geçiren Jacqueline Bakır Brader, bu süreçte yüzlerce konut inşa etmiş. Şimdi yenilerine hazırlanıyor. Jacqueline hanım aynı zamanda bir yazar. Cesaret Pınarı adını taşıyan biyografi kitabı onun 6 aylık bebek iken geldiği Almanya’da verdiği mücadeleyi anlatıyor.



ALMANYA’DA BİR KAYSERİLİ: AHMET SOYTÜRK

Almanya’ya işçi olarak giden Kayserili bir işçi ailesinin çocuğu olan Ahmet Soytürk, 1986 yılında Düsseldorf şehrinde “Divan” adında bir restoranlar zinciri kurarak gastronomi dünyasına adını yazdıran bir iş adamı. Zehir gibi bir beyni var. Almanya’ da 4 milyar Euro yıllık cirosuyla Amerikan McDonald’s’ı ezip geçen “Türk Dönerini” Almanların damak tadı haline gelmesine öncülük eden müthiş bir girişimci. Ahmet Soytürk halen Düsseldorf’da, gıda, inşaat, hukuk ve mali danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet sürdüren şirketleri yönetiyor. Emrinde çalışan onlarca Alman avukat ve hukukçu ile Türk iş adamlarının hakkını ve hukukunu savunuyor.



AB’NİN İÇİNDEKİ TÜRKİYE

Avrupa Birliği 60 yıldan bu yana Türkiye’yi tam üyelik için oyalıyor. Ancak Türk iş adamlarının varlığı; Türkiye’nin AB’ de çoktan yerini aldığını gösteriyor. Avrupa Birliği, büyük Türkiye’ye kapılarını kapatırken, Türk göçmenlerin çocukları onların kalesini içten fethetmiş bile…