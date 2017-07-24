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ALMANYA KRİZİ

ALMANYA KRİZİ

Prof. Dr. Faruk ŞEN

tavaksen@gmail.com
24 Temmuz 2017, 13:12
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Almanya krizi çerçevesinde TÜRKİYE AB yetkilileri Brüksel’de toplanıyor.
Prof. Dr Faruk Şen’in yorumu
Temmuz ayı genel olarak Türkiye – AB İlişkilerinin tekrar yoğunlaştığı bir ay olacaktır. Bu açıdan 25 Temmuz günü Dış işleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB bakanı Ömer Çelik Brüksel gidecekler ve Brüksel’ de Türkiye’yle ilgili komiserlerle görüşmeler yapacaklar. Bunun herkes iyi bir başlangıç olması bekliyordu. Maalesef alman Dışişleri bakanının açıklamasından sonra bu görüşmenin fazla bir getirisi olmayacağından hareket edebiliriz. AB yaptığı son açıklamayla Alman dışişleri bakanı Gabriel ‘in açıklamalarına yüzde yüz katıldıklarını belirttiler. Gabriel’in hedefi Türkiye AB ilişkilerini zora sokmak ve hedeflenen gümrük birliğinin yenilenmesini önlemek olacak. Bunda Gabriel şimdiden başarılı oldu. Han başta olmak üzere Juncker ve diğer yetkililer tam anlamıyla Almanya’nın açıklamalarının arkasında duruyor.
Biz neler bekliyorduk;
1) ilk olarak gümrük birliğinin yenilenmesi Türkiye’nin büyük bir hedefiydi, bu yıl katiyetle gerçekleşmeyecek.
2)Türkiye’ye ödenecek paraların hızlı bir şekilde ülkeye akması bekleniyordu. Avrupa ya hazırlık çerçevesinde verilen paralarla geri kabul anlaşmasından daha ödenmemiş bulunan 5,2 milyar Euro’yu kapsıyordu. Bunlarlarda da bir gelişme olmayacak.
3)Estonya’nın dönem başkanlığında Türkiye en azından 2 faslın açılmasını hedefliyordu, buda olmayacak.
Şimdi baktığımız zaman AB’nin hiçbir adım atmayacağı ortaya çıktı. Ab aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın sırtını sıvazlayarak Türkiye ile olan ilişilirindeki güçlüklere evet diyor.
Bu açıdan Türkiye ab ilişkilerini kapatmamalı, fakat defterinde açık kalacak tarafı kalmadı.

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