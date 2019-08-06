Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99584
ALTIN
262.904
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7389
EURO
6.1911

Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Türkiye genelindeki 13 tesisimiz ile farklı sektörlere, fabrikalara, otellere, asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyoruz. Ana istasyon altyapısı ve CNG satış hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi konumundayız” dedi.

Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Türkiye genelindeki 13 tesisimiz ile farklı sektörlere, fabrikalara, otellere, asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyoruz. Ana istasyon altyapısı ve CNG satış hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi konumundayız” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:57
1260 Okunma
Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz

Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Naturelgaz, Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi. Naturelgaz, Türkiye genelinde sahip olduğu 13 tesisle farklı sektörlere, fabrikalara, otellere ve asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyor. Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, doğalgaz sektöründe yaptıkları yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Naturelgaz olarak sektörde ulaştığınız büyüklüğü kısaca açıklar mısınız?

Naturelgaz, Global Yatırım Holding’in iştiraki olarak, ana istasyon altyapısı ve CNG satış hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi konumunda. Naturelgaz olarak hem endüstriyel alanda hem de araçlara CNG tedariği gerçekleştiriyoruz. CNG, doğal gazın boru hattı ile ulaşamadığı yerlere, özel CNG kompresörleri ile 200 bar basınçla sıkıştırılarak dağıtılmasını ve araçlara tedarik edilmesini sağlayan bir sistem. Yaklaşık 15 yıldır bu alanda aktif çalışan ve bu sektörün öncülerinden bir firma Naturelgaz. Biz Türkiye’de doğalgazın ulaşamadığı her noktaya CNG sistemiyle ulaşmayı hedefledik yıllar önce. Şu anda da Türkiye’deki altyapımızla bunu ciddi seviyede gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelindeki 13 tesisimiz ile farklı sektörlere, fabrikalara, otellere, asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyoruz. Araçlarda CNG kullanımı alanında Naturelgaz olarak geçmiş yıllarda ciddi yatırımlar yaptık. CNG istasyonları kurduk, CNG dönüşümleri yaptık. Geldiğimiz noktada şu anda araçlara CNG tedarik ettiğimiz 3 tane istasyonumuz var. Bunlar İstanbul Alibeyköy’de, Kocaeli Çayırova’da ve Bolu’da. Buralarda CNG kullanan araçlara yakıt tedarik ediyoruz.

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın da destekleriyle CNG sistemini artık ilçeleri de beslemek için kullanıyoruz. Naturelgaz olarak şu anda İzmir, Manisa, Balıkesir, Adana, Kastamonu, Elazığ, Erzurum ve Trabzon’un yaklaşık 500 bin kişi nüfusa sahip 16 ilçesini CNG ile ikmal ediyoruz. Bu alanda da ciddi faaliyet gösteriyoruz ve hanelerin doğal gaz ihtiyacını karşılayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz.

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?
Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim