Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Naturelgaz, Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi. Naturelgaz, Türkiye genelinde sahip olduğu 13 tesisle farklı sektörlere, fabrikalara, otellere ve asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyor. Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, doğalgaz sektöründe yaptıkları yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Naturelgaz olarak sektörde ulaştığınız büyüklüğü kısaca açıklar mısınız?

Naturelgaz, Global Yatırım Holding’in iştiraki olarak, ana istasyon altyapısı ve CNG satış hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi konumunda. Naturelgaz olarak hem endüstriyel alanda hem de araçlara CNG tedariği gerçekleştiriyoruz. CNG, doğal gazın boru hattı ile ulaşamadığı yerlere, özel CNG kompresörleri ile 200 bar basınçla sıkıştırılarak dağıtılmasını ve araçlara tedarik edilmesini sağlayan bir sistem. Yaklaşık 15 yıldır bu alanda aktif çalışan ve bu sektörün öncülerinden bir firma Naturelgaz. Biz Türkiye’de doğalgazın ulaşamadığı her noktaya CNG sistemiyle ulaşmayı hedefledik yıllar önce. Şu anda da Türkiye’deki altyapımızla bunu ciddi seviyede gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelindeki 13 tesisimiz ile farklı sektörlere, fabrikalara, otellere, asfalt şantiyelerine CNG sistemiyle doğalgaz tedarik ediyoruz. Araçlarda CNG kullanımı alanında Naturelgaz olarak geçmiş yıllarda ciddi yatırımlar yaptık. CNG istasyonları kurduk, CNG dönüşümleri yaptık. Geldiğimiz noktada şu anda araçlara CNG tedarik ettiğimiz 3 tane istasyonumuz var. Bunlar İstanbul Alibeyköy’de, Kocaeli Çayırova’da ve Bolu’da. Buralarda CNG kullanan araçlara yakıt tedarik ediyoruz.

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın da destekleriyle CNG sistemini artık ilçeleri de beslemek için kullanıyoruz. Naturelgaz olarak şu anda İzmir, Manisa, Balıkesir, Adana, Kastamonu, Elazığ, Erzurum ve Trabzon’un yaklaşık 500 bin kişi nüfusa sahip 16 ilçesini CNG ile ikmal ediyoruz. Bu alanda da ciddi faaliyet gösteriyoruz ve hanelerin doğal gaz ihtiyacını karşılayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz.