Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de

Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçünün yoğun olduğu yıllar… Binbir umutlarla bu fırsatı değerlendirmek isteyerek Avrupa yoluna koyulan cefakar Türk insanları…Tek amaçları kendisine ve ailesine ekmek parası sağlamak olan Anadolu’nun vefakar yiğitleri… Pek çok öykü anlatıldı, başarı hikayesi kaleme alındı… Ancak içlerinde bir tanesi var ki tamamen Türk insanının özündeki girişimci ruhu, azmi, çalışkanlığı, kararlılığı yansıtıyor. Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’ndan bahsediyoruz.

“EDELSTAAL’IN BU TEKLİFİ TORUNOĞULLARI’NIN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çalışmak amacıyla memleketi Kars’tan Hollanda yollarına düşen Turgut Torunoğulları, ‘işçi’ olarak gittiği Hollanda’da ‘patron’luk koltuğuna oturmasını bildi. Turgut Torunoğulları’nın Hollanda’ya gittiği yıllarda pazarlamacı olarak çalıştığı Edelstaal Group, borç batağındaydı. Edelstaal tencerelerini kapı kapı dolaşarak pazarlayan Torunoğulları da bu dönemde belli bir satış rakamının üzerine çıkma başarısını göstererek şirket yönetiminin tüm dikkatini üzerinde topladı. Borç içinde kıvranan Edelstaal yönetimi de Turgut Torunoğulları’na teklif götürerek, “Madem bu tencereleri Türk vatandaşlarına sorunsuz bir şekilde satmayı çok iyi beceriyorsunuz, şirketin yönetimini de siz devralın” demişti. Edelstaal yönetiminin bu teklifi, Turgut Torunoğulları’nın hayatını değiştirecekti.

TÜRKLER, TORUNOĞULLARI’NI BAĞRINA BASTI

Hollanda’da yaşayan Türk toplumu, Torunoğulları ailesini adeta bağrına bastı, tencereler Hollanda’da tabir-i caizse ‘peynir ekmek’ gibi satıyordu. Turgut Torunoğulları, tencereleri tüm Türk ailelerin mutfaklarına sokmayı başarmıştı. Bu durum sadece Türk toplumunun dayanışmacı ruhundan kaynaklanmıyordu elbette, “Neden Türk malı tencere varken gavur malı alalım” anlayışı tabii ki Türklerde hakimdi ama en önemli unsur, tencerelerin kaliteli ve ömür boyu garantili oluşuydu.

TENCEREDEN KAZANDIĞINI TURİZME YATIRDI

Hollanda’ya işçi olarak giden daha sonra şirket yönetimini devaralarak Yönetim Kurulu Başkanı olan Turgut Torunoğulları, başka sektörlerde de faaliyette bulunma arzusundaydı. Kısa bir süre sonra inşaat ve turizm yatırımlarına da hız veren Torunoğulları ailesi, Türkiye’yi hedef olarak belirledi. Fethiye Ölüdeniz’de ‘Orka Club’ adlı tatil köyünü hizmete açan Torunoğulları, İngiliz ve Hollandalı turistleri Ölüdeniz’deki tatil köyünde ağırladı. Turistleri ağırlamakla kalmadı, Fethiye Ölüdeniz’de villa satışı yaparak onları ev sahibi yaptı. Fethiye Ölüdeniz’de turizm yatırımları devam eden Torunoğulları’nın bir hedefi de ‘kültür turizmi’ydi. Bu amaçla İstanbul’da da otel alımı gerçekleştiren Torunoğulları, ‘Orka Royal Otel’i devraldı. Daha sonra, Fethiye’de otel yatırımları devam eden Edelstaal Group’un en son otel yatırımı Marmaris’te hizmete açtığı 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach oldu. Edelstaal Group’un şu anda 13 oteli bulunuyor. İstanbul ve İzmit’te toplu konut projeleri de yapan Edelstaal Group, agresif büyümesini sürdürüyor.