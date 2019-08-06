Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99584
ALTIN
262.904
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7389
EURO
6.1911

Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?

Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?

06 Ağustos 2019 Salı 15:10
1248 Okunma
Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?

Ağustos ayına girerken ister istemez geçen yılki Ağustos'ta yaşanan ani ataklar aklımıza gelmiyor değil. Elbette köprünün altından 1 yılda çok sular aktı, daha da önemlisi 4.5 yıl sonra 4 puan faiz indirimi gerçekleşiverdi.

Tabii bu noktada Amerika Merkez Bankası Fed'in de 31 Temmuz akşamı çeyrek puanlık indirime gitmesi çok muhtemel. Haziran sonunda ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması kararı da piyasalarda olumlu etki oluşturmuştu.

26 Temmuz Cuma günü piyasa olumlu bir gelişme yaşandı.2 yıllık gösterge ve 10 yıllık tahvil faizleri 1 günde 90 baz puan düştü. Trump'ın S400 konusunda Türkiye'yi suçlamıyorum açıklaması da bunda önemli rol oynadı.

Fed 'in faiz düşürecek olması uzun zaman sonra TL’nin değerleneceği anlamına geliyor. Enflasyon ise önümüzdeki dönemde baz etkisinden dolayı hızlıca düşecek gibi bir beklenti halini aldı.

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Son Güncelleme: 06.08.2019 15:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz
Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim