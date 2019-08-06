Son gelişmeler sonucu TL değerlenecek mi?

Ağustos ayına girerken ister istemez geçen yılki Ağustos'ta yaşanan ani ataklar aklımıza gelmiyor değil. Elbette köprünün altından 1 yılda çok sular aktı, daha da önemlisi 4.5 yıl sonra 4 puan faiz indirimi gerçekleşiverdi.

Tabii bu noktada Amerika Merkez Bankası Fed'in de 31 Temmuz akşamı çeyrek puanlık indirime gitmesi çok muhtemel. Haziran sonunda ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması kararı da piyasalarda olumlu etki oluşturmuştu.

26 Temmuz Cuma günü piyasa olumlu bir gelişme yaşandı.2 yıllık gösterge ve 10 yıllık tahvil faizleri 1 günde 90 baz puan düştü. Trump'ın S400 konusunda Türkiye'yi suçlamıyorum açıklaması da bunda önemli rol oynadı.

Fed 'in faiz düşürecek olması uzun zaman sonra TL’nin değerleneceği anlamına geliyor. Enflasyon ise önümüzdeki dönemde baz etkisinden dolayı hızlıca düşecek gibi bir beklenti halini aldı.