O bizden biri: Boris Johnson hakkında her şey!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2012'de Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekovitrin tarafından "Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı" onur ödülüne layık görülmüştü. Johnson’un özel davetlisi olarak Londra’ya giden Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak başkanı ziyaret etmiş ve ödülünü takdim etmişti. Sıra dışı kişiliğiyle ilgi toplayan Johnson, Ekovitrin ekibini Londra'daki makamında ağırlamış ve bir röportaj vermişti.

"TÜRK SOYUMLA GURUR DUYUYORUM"

Boris Johnson, ödülünü aldıktan sonra Ekovitrin’e şunları söylemişti: “Büyükbabam bir Türk. Soyumla gurur duyduğumuz her zaman söylüyorum. Dolayısıyla dedelerimin vatanı olan Türkiye’den böyle bir ödülün takdim edilmiş olması beni son derece onurlandırdı. Ekovitrin dergisinin 12 Haziran’da gerçekleştirdiği ödül törenine katılmayı çok arzu etmiştim. Ancak seçimler ve yaklaşan olimpiyatlar yüzünden katılamadım. Ekovitrin yöneticilerini Londra’ya davet ettim. Beni kırmayarak geldiler. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Bilal Koçak’ın Londra’da misafirimiz olmasından ve bu ödülü bize takdim etmesinden son derece onur duydu. Ekovitrin’in beni Avrupa’da Yılın Belediye Başkanı olarak ödüllendirmesi gurur vericidir. Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Türk ekonomisinin gösterdiği gelişmelerden memnunluk duyuyorum. Türkiye bölgesinde ve dünyada çok önemli bir ülke konumundadır.”

KEMENÇE ÇALDI, BAŞBAKAN OLDU

Boris Johnson’a Londra’daki ödül takdimi sırasında Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Vizesiz Avrupa Hareketi Kurucu Başkanı yazarımız Mehmet Okumuş tarafından “Rize’de halk arasında bir inanış var. Bu inanışa göre; kemençe çalamayan başbakan olamaz. Buyurun kemençeyi size hediye ediyoruz, çalın. Umarım siz de başbakan olursunuz” diyerek, kemençe hediye edilmişti. Mehmet Okumuş, Boris Johnson’a kemençenin nasıl çalındığını gösterdi. Johnson da kemençeyi çaldı ve 7 yıl sonra İngiltere Başbakanı oldu. Kemençenin kerameti böylece gerçekleşti.

REUTERS HABER AJANSI TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Reuters Haber Ajansı tüm dünyaya bu haberi duyurdu. Reuters’ın haberinde “Johnson'ın başbakan oluşuna Türk folklorü yardımcı oldu. 2012'de Londra belediye başkanlığı için bir Türk dergisinden ödül alan Johnson'a, ödülünün yanı sıra bir de kemençe hediye edildi. O dönemde Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de bir inanış olduğu, bu inanışa göre ‘kemençe çalamayanın başbakan olamayacağı’ söyleniyor. Johnson kemençeyi çalmayı deniyor, bu konudaki kısıtlı yeteneklerine rağmen kemençe uğurunu göstermiş olacak ki; 7 yıl sonra başbakanlık koltuğuna oturdu” bilgileri yeraldı.