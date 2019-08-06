Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir

Soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, soğuk depolarda saklanan ürün cinslerinin çoğunluğunu oluşturur. Serum, aşı gibi bazı ilaçlar, petro-kimyasallar ve bazı elektronik ürünler de depolanmaktadır. Soğuk hava deposunu başarıyla yönetmek demek; o ürün için en uygun sıcaklığı ve rutubeti korumak için bir denge yaratmaktır. Bu dengenin ekonomik bir şekilde sağlanması amacıyla bazı öneriler yapılmaktadır.

Soğuk depolarda mutlaka çift kapılı sistemler kullanılmalı, yükleme ve boşaltma kapılarında izolasyonu sağlamak için şişme körük sistemler olmalıdır. Soğuk odalara genellikle kapılar açılarak paletler taşınmaktadır. Bunun bir alternatifi de otomatik bir sistem ile paletlerin küçük bir açıklıktan geçirilerek odaya aktarılmasıdır. Paletler geçtikten hemen sonra kapağın kapatılması da odada bulunan pahalı soğutulmuş havanın kaçmasını ve ortam havasının girmesini önleyecektir.