Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99584
ALTIN
262.904
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7389
EURO
6.1911

"İşinizi samimiyetle iyi yaparsanız başarı kaçınılmaz"

Estepe Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sebahat Tepe, “Yazılımların bilgi tutmaktan öte, yatırımcısına kalite ve değer katan, işlerini kolaylaştıran, parasını koruyan akıllı yazılımlar olmasını misyon edinmiş bir teknoloji firması olarak filo yönetiminde ‘Akıllı Yazılım Çözümleri’ ile tasarruf sağlıyoruz” dedi.

"İşinizi samimiyetle iyi yaparsanız başarı kaçınılmaz"

Estepe Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sebahat Tepe, “Yazılımların bilgi tutmaktan öte, yatırımcısına kalite ve değer katan, işlerini kolaylaştıran, parasını koruyan akıllı yazılımlar olmasını misyon edinmiş bir teknoloji firması olarak filo yönetiminde ‘Akıllı Yazılım Çözümleri’ ile tasarruf sağlıyoruz” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:34
1257 Okunma
"İşinizi samimiyetle iyi yaparsanız başarı kaçınılmaz"

Kurulduğu 2003 yılından bu yana filo yönetimi ve filo kiralama üzerine yazılım çözümleri sunan Estepe Bilgi Teknolojileri, sektörün ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, durmadan gelişen ve yaşayan yazılım sistemleri üretiyor. Estepe Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sebahat Tepe ile yazılım sektörü ve girişimcilik üzerine konuştuk.

“HAYAT FELSEFEM NE YAPARSAM ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK”

Estepe Bilgi Teknolojileri olarak sektöre giriş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Yazılımı seçmek bilinçli bir seçimdi, ancak filo yönetim alanında çözüm üretmek tesadüflerin bir sonucu oldu. Hayat felsefem ne yaparsam elinden gelenin en iyisini yapmak. Faaliyete başladığımız 2003 yılından bu yana sadece filo yönetimi ve filo kiralama üzerine yazılım çözümleri sunuyoruz. Sürekli olarak sektörün ve müşterilerilerin ihtiyaçlarına odaklanarak, durmadan gelişen, yaşayan yazılım sistemleri yarattık. Destek kapsamında sınırsız eğitim destek hizmeti sunduk.

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Son Güncelleme: 06.08.2019 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Turgut Torunoğulları'nın başarı öyküsü Ekovitrin'de
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Lojistik dosyasında bu ay: Gıda taşımacılığı ve soğuk zincir
Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz
Türkiye’nin en büyük CNG tedarikçisi: Naturelgaz
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim