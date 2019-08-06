"İşinizi samimiyetle iyi yaparsanız başarı kaçınılmaz"

Kurulduğu 2003 yılından bu yana filo yönetimi ve filo kiralama üzerine yazılım çözümleri sunan Estepe Bilgi Teknolojileri, sektörün ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, durmadan gelişen ve yaşayan yazılım sistemleri üretiyor. Estepe Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sebahat Tepe ile yazılım sektörü ve girişimcilik üzerine konuştuk.

“HAYAT FELSEFEM NE YAPARSAM ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK”

Estepe Bilgi Teknolojileri olarak sektöre giriş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Yazılımı seçmek bilinçli bir seçimdi, ancak filo yönetim alanında çözüm üretmek tesadüflerin bir sonucu oldu. Hayat felsefem ne yaparsam elinden gelenin en iyisini yapmak. Faaliyete başladığımız 2003 yılından bu yana sadece filo yönetimi ve filo kiralama üzerine yazılım çözümleri sunuyoruz. Sürekli olarak sektörün ve müşterilerilerin ihtiyaçlarına odaklanarak, durmadan gelişen, yaşayan yazılım sistemleri yarattık. Destek kapsamında sınırsız eğitim destek hizmeti sunduk.