İnci Holding'in başarısının arkasındaki isim: Neşe Gök

İnci Holding’in kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

İnci Holding A.Ş.’nin temeli 1952 yılında girişimci Cevdet İnci tarafından atıldı. Bugün, ağırlıklı olarak üçüncü kuşak tarafından yönetilen Türkiye'nin önde gelen gruplarından biriyiz. Holding bünyesinde 9 şirketimiz ve 2 bin 800 çalışanımızla ülkemiz ekonomisi için kaldıraç vazifesi görmeye devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak akü ve jant üretimi gerçekleştiriyor, toplam üretimimizin yüzde 65’ini 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. İlk şirketimiz olan İncitaş 67 yıl önce kuruldu. Kurulduğumuz günden bugüne ülke gelişimine paralel bir başarı grafiği çizdik.

Uzmanlığımızı jant, akü üretimi ve satışı alanlarında geliştirdik. Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin en büyük firmaları arasında yer alıyoruz. İnci GS Yuasa, Maxion Jantaş ve Maxion İnci olarak toplamda 3 şirketimizle ISO ve TİM’in ilk 500 şirket sıralamasında yer alıyoruz.

Otomotiv yan sanayindeki uzmanlığımızın yanı sıra satış ve pazarlama, otel ekipmanları ve lojistik alanlarında da başarılı bir gelişim süreci gösteriyoruz. Ayrıca eğitim alanında konumlandırdığımız Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İnci Vakfı) 1985 yılında kurucumuz Cevdet İnci tarafından hayata geçirildi. Toplumsal gelişmeye katkımızı ve sorumluluğumuzu İnci Vakfı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. 2012’de İnci Vakfı çatısı altında kurulan İnci Akademi ile de iş dünyasının gelişimine ve şirketlerin büyümesine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir başarı için, eğitime ve gelişime önem veriyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

İnci Holding şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki konumunu ve ulaştıkları büyüklüğü rakamsal verilerle destekleyerek özetler misiniz? Rakamlarla İnci Holding’i anlatır mısınız?

İnci Holding olarak 2018 yılında 2017 yılına göre TL bazında yüzde 45, Euro bazında yüzde 6 büyüme gerçekleştirdik. İnci Holding olarak 2018’de faaliyette bulunduğumuz otomotiv tedarik sanayi, lojistik ve otel ekipmanları sektörlerinde büyümeyi sürdürürken, faaliyet alanlarımızda kapasite, verimlilik artırıcı ve dijital dönüşüm odaklı projelerimize de devam ettik.

Otomotiv tedarik sanayinde akü alanındaki en büyük sektör oyuncularından biri olan İnci Akü markasını barındıran Japon ortaklı İnci GS Yuasa firmamızla 3 ayrı fabrikada otomotiv aküsü ve endüstriyel akü üretimi yapıyoruz. Global akü üreticisi Japon ortak GS Yuasa’nın 100 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle 120 milyon TL’lik yatırımla faaliyetine başlayan üçüncü akü fabrikamız 2019’un Nisan ayında faaliyetine başladı.