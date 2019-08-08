Hazar Ekonomik Forumu yaklaşıyor

1. Hazar Ekonomik Forumu, Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın katılımıyla 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da gerçekleştirilecek. 1. Hazar Ekonomik Forumu ile Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkmenistan, 12 Ağustos 2019 tarihinde Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde düzenlenecek olan 1. Hazar Ekonomi Forumu hazırlıklarına başladı. İlk kez bu kadar geniş kapsamda düzenlenmesi hedeflenen forumun Hazar Denizi günü ile aynı tarihe denk gelmesi büyük önem taşıyor.

1. Hazar Ekonomi Forumu’nun tüm hazırlıkları ve bu çerçevede düzenlenecek etkinliklerin hayata geçirilmesi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından kararlaştırılan forumun düzenlenmesine ilişkin konsepte uygun olarak sürdürülüyor. İlk kez Hazar Havzası gibi dünyanın önemli bölgelerinde düzenlenmesi planlanan forum önerisi, Rusya Federasyonu’nun Astrahan kentinde, 30 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Hazar kıyısı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının IV. Zirvesi’nde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından önerilmişti. Bu girişim Türkmenistan’ın, Hazar’ın bölge ve bölgelerarası jeopolitik ve jeoekonominin stratejik önemine esasla belirlenen hedeflerinin, bölgenin önemli ulaşım-transit ve taşımacılık merkezi olma potansiyeli için gerekli olan, Hazar kıyı ülkelerin çaba ve desteklerinin birleştirilmesini şart koşuyor. Türkmenistan, Hazar bölgesi ülkeleri ile verimli işbirliğini geliştirmek temelinde oluşturulan ve bu doğrultuda etkin araçlarla yürütülen Dış Politika anlayışı benimsedi.

Türkmen Liderinin girişimi, 12 Ağustos 2018 tarihinde, Kazakistan Aktau kentinde düzenlenen Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının V. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, güncellenen nitelikli yapıya kavuştu. Nitekim Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov konuşmasında, Hazar’da çok yönlü olarak yürütülmekte olan beş taraflı çalışmaların, bu ülkelerin ticari-iktisadi ve ulaştırma sektörüne katılım oranıyla bağlantılı olduğunu vurgulamakla beraber, 2019 yılında Birinci Hazar Ekonomi Forumu’nun düzenlenmesinin tüm Hazar kıyı ülkelerinin bu yöndeki çaba ve destekleri için hazırlayıcı mahiyette olduğunu ifade etti.

“TÜRKMENİSTAN’A OLAN GÜVENİN EN ÖNEMLİ KANITI”

Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Hazar kıyısı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir sonraki zirvesinin, hem de Birinci Hazar Ekonomi Forumu’nun Türkmenistan’da düzenlenmesine yönelik komşu ülkelerin desteği, aynı zamanda, Türkmenistan’a olan güvenin önemli kanıtı olduğunu dile getirdi. Bununla beraber söz konusu karar, Avrasya’nın önemli bölgesinde koordine edilen faaliyetler bazında yüksek sorumluluklar getiriyor. Zira bölge, konumu itibarıyla jeopolitik ve jeoekonomik mahiyette değerli merkeze dönüşen koşullarda Forumun önemi mevcut coğrafyanın sınırlarını aşıyor. Ağustos ayında düzenlenecek olan 1. Hazar Ekonomi Forumu, 12 Ağustos 2018’de imzalanan Hazar’ın Hukuki Statüsü Hakkındaki Sözleşme gibi önemli uluslararası hukuki metinler temelinde hareket etmek ile koşullandırılan Hazar kıyı ülkelerinin ilişkilerinde güncel ve stratejik önemi haiz girişimlere emsal teşkil ediyor. Bu temel uluslararası hukuki metin, Hazar kıyı ülkelerinin uzun süredir yürüttüğü temaslarının neticesini yansıtıyor. Ayrıca, Hazar’da yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için geniş olanaklar sunuyor. 1. Hazar Ekonomi Forumu çerçevesinde sürdürülen hazırlıklar, belirlenen amaçlara uygun olarak programın gündemi, katılımcı ülkelerin ilişkilerinin ileriki yönlerinin önemli konularından oluşturulacak. Gerçekleştirilecek olan fikir alışverişi ve münakaşalar, ticari-iktisadi ilişkileri hareketlendirmekle beraber büyük projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için olanakların değerlendirilmesi gibi mühim konuları gündeme getirecek. Diğer yandan, küresel ölçekte Hazar bölgesinin iktisadi önemi, Hazar kıyısındaki ülke ekonomilerinin sanayi, enerji, ticari, turizm ve diğer ilgi çeken alanlarda yapılacak yatırım bakımından cazip hale getirmesi için geniş imkânların yaratılması gibi konuların da ele alınacağı oturumlar düzenlenecek.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

1. Hazar Ekonomi Forumu’nun düzenleneceği alanda, Hazar kıyı ülkelerinin Hükümetleri arasında Ticari-iktisadi İşbirliği Hakkındaki Sözleşme ve Ulaşım Alanında İşbirliği Hakkındaki Sözleşme’nin uygulanması için pratik anlamda fikir alışverişi yapılacak. Bilindiği gibi, ilgili ülkeler arasındaki bu mutabakat metinleri, 12 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen Hazar kıyı ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının V. Zirvesinde imzalandı. 1. Hazar Ekonomi Forumu için hazırlıklar ve bu yönde oluşturulan yönlendirmeler çerçevesinde, ana etkinliklerle aynı zamanda, uluslararası düzeyde toplantı ve Hazar İnovasyon Teknolojileri Fuarı düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, Forum kapsamında devlet kurumlarından, çalışma gruplarından ve çeşitli şirketlerden temsilcilerin verimli görüşme ve dialoglar gerçekleştirebilmesi için tüm imkânlar sağlanacak. Forum çalışmalarına Hazar kıyısındaki ülkelerin temsilcileri, aynı zamanda, Hükümet başkanları ve mensupları, sahil kıyı bölgelerin Liderleri ve bölgesel çalışmalar sürdüren kuruluşların yöneticileri, Hazar kıyı bölgesinin ve ilgi duyan diğer ülkelerin banka sektörü ve çalışma grupları temsilcileri, akademisyenler ve Hazar Denizi’nde ekonomik faaliyetlerini sürdüren şirketlerin yöneticileri katılacak. Bunların yanında, diğer ilgi duyan taraflardan, başta Hazar’a yakın bölgede bulundan ülkelerin temsilcileri olmak üzere, uluslararası iktisadi ve mali kuruluşların temsilcileri de forumda yer alacak.

“FORUM, HAZAR İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK”

1. Hazar Ekonomi Forumu, Hazar bölgesi ve çevre bölgelerde iktisadi, ticari, yatırım işbirliğinin geliştirilmesinde ve Hazar’ın çağdaş ve küresel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde Avrasya’nın yeni jeoekonomik genişliğinin oluşturulmasında önemli konuma sahip, büyük ulaşım-transit merkezine dönüşmesinde itici güç olacak. Böylelikle Türkmenistan, 1. Hazar Ekonomi Forumu’nun girişimcisi ve düzenleyicisi olarak, yürüttüğü faaliyetler neticesinde, Hazar havzasında oluşturacak geniş uluslararası işbirliği, bölgede barışın, emniyetin ve istikrarlı kalkınmanın sağlanması yönündeki siyasi anlayışını uygulamış olduğunu kanıtlıyor.

Hazar Forumu üç farklı düzeyde düzenlenecek. Buna göre, ilki Uluslararası Toplantı, ikincisi Hazar İnovasyon Teknolojileri Fuarı ve son olarak da Sözleşmeler (anlaşmalar, sözleşmeler ve mutabakat metinlerinin imzalanması).

Bu uluslararası forum kapsamında, ikili ve çok taraflı imzalanacak hukuki metinlere Türkmen tarafı olarak kolaylıklar sağlanması öngörülüyor.