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GoVip, 5 dilde hizmet veriyor

GOVIP Pazarlama Müdürü Murat Zorlu, “Sahip olduğumuz 40’a yakın personelle ulaşım hizmeti veriyoruz. Müşteriler aradığı zaman hiç yabancılık çekmeden Fransızca, Arapça, Rusça ve İngilizce gibi dillerde müşterilerle iletişime geçiliyor. Bu süreci tamamen dijital hale getirdik. Hizmetlerimize yapay zekayı da ekleyeceğiz” dedi.

GoVip, 5 dilde hizmet veriyor

GOVIP Pazarlama Müdürü Murat Zorlu, “Sahip olduğumuz 40’a yakın personelle ulaşım hizmeti veriyoruz. Müşteriler aradığı zaman hiç yabancılık çekmeden Fransızca, Arapça, Rusça ve İngilizce gibi dillerde müşterilerle iletişime geçiliyor. Bu süreci tamamen dijital hale getirdik. Hizmetlerimize yapay zekayı da ekleyeceğiz” dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15
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GoVip, 5 dilde hizmet veriyor

2013 yılında faaliyetlerine başlayan ve müşterilerine kaliteli ulaşım hizmeti sunan GOVIP, uluslararası firmalarla anlaşmalar yaparak müşteri portföyünü devamlı artırıyor. GOVIP, 2020'de 3 tane, 2021’de 7 tane havalimanında yer almayı hedefliyor. GOVIP Pazarlama Müdürü Murat Zorlu, müşterilerine sundukları ulaşım hizmetlerini ve ileriye yönelik hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

GOVIP olarak kuruluş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları anlatır mısınız?

Faaliyetlerimize 2013 yılında başladık. 2015 yılından itibaren fiili olarak sahaya indik. Bir yıl içerisinde uluslararası firmalarla anlaşmalar yaparak işbirliklerimize devam ediyoruz. Bunun yanında havayollarıyla anlaşmamız var. Bu süreçte kendi özmal araçlarımızı aldık. Bununla beraber yine bilet kesebilmek adına F2 belgemizi aldık. Yani yasal olarak yapmamız gereken bütün evraklarımızı tamamladık. GOVIP olarak kişi ve kurumların ulaşım hizmetlerini kolaylaştıran ve tamamlayıcı tüm hizmetleri bir arada sunan yerli bir markayız.

Verdiğiniz hizmetlerden ve anlaşmalı olduğunuz kurumlardan bahseder misiniz?

Şu anda havayolu firmalarının ve uluslararası firmaların müşterilerini taşıyoruz. Günlük 70-80 adet transfer oluyor. Yolcularımızı otelden havalimanına, havalimanından da otele ulaştırıyoruz. Şu anda tur ağırlıklı çalışmıyoruz. Ağırlığımızı yazılımlarla beraber sistemimizi daha fazla dijital hale getirmeye veriyoruz. Örneğin İngiltere’den Türkiye’ye müşteri gelmesini istiyoruz. İngiltere’de tur satmak için İngiltere’de faaliyet gösterebilmemiz gerekiyor. Yani İngiltere’de olmamız lazım. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

“HEDEFİMİZ SADECE TAŞIMACILIK DEĞİL İŞVEREN DE OLMAK”

Müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek adına yazılım konusunda hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Uluslararası firmalarla beraber bu işe başladığımızda hedefimiz işimizi daha da büyütebilmekti. Daha sonra kendimize bir hedef koyduk. Bize bu işi veren firmalar gibi işveren firma olmak hedefindeydik. Konuyla ilgili ciddi bir yazılım yaptırdık. Bu yazılımla ilgili İstanbul Havalimanı ile görüşüyoruz.  Yeni Havalimanı bizden bu yazılımın bir parçasını istiyor. Onunla ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz Türkiye'de sadece taşımacılık işi yapmak değil aynı zamanda işveren konumuna geçip iş de verebiliyor olmak.

Yazının devamı Ekovitrin Ağustos sayısında! Okumak için tıklayınız.

Son Güncelleme: 07.08.2019 15:24
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