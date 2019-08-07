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Erol Olçok'u anıyoruz

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte direnişe destek verirken şehit olan Erol Olçok'u tanıyanların onu anlattığı ve duygularını dile getirdiği yazılardan oluşan "Erol Olçok Kitabı-2" çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993'ten beri çalışan Erol Olçok, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam alanında büyük çalışmalarda bulundu. Kitapta kardeşi Cevat Olçok ve ortanca oğlu Cahar Şamil Olçok'un da yazıları bulunuyor.

Erol Olçok'u anıyoruz

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte direnişe destek verirken şehit olan Erol Olçok'u tanıyanların onu anlattığı ve duygularını dile getirdiği yazılardan oluşan "Erol Olçok Kitabı-2" çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993'ten beri çalışan Erol Olçok, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam alanında büyük çalışmalarda bulundu. Kitapta kardeşi Cevat Olçok ve ortanca oğlu Cahar Şamil Olçok'un da yazıları bulunuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
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Erol Olçok'u anıyoruz

Bundan 3 yıl önce hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok yeni bir kitapla anılıyor. Sevenlerinin kaleme aldığı yazılardan oluşan kitaptan Erol Olçok'un ortanca oğlu ve kardeşinin yazılarını sizler için paylaştık:

İşte Arter Reklam Ajans Başkanı CEVAT OLÇOK'un yazısı:

Sevgili ağabeyim,

Şehadetinin üzerinden tam üç yıl geçti. Geride bıraktığımız günler, sana olan özlemimi dindiremedi. Hasretini söndüremedi. Kavuşma arzumu yok edemedi. Hemen her gün geçtiğim Şehitler Köprüsü, ajansa girerken beni karşılayan çalışma odan, hafızamdan silinmeyen güzel anıların, kalbime nakşeden sözlerin bir gün yine birlikte olma isteğimi sürekli diri tutuyor.

Ailemiz ve dostlarımız, seni ve yeğenim Abdullah Tayyip’i hayırla yâd ediyor. Meclislerimiz senin hatıralarınla aydınlanmaya devam ediyor. Öyle ki, o hatıralar yeni umutlarımızın kapılarını açıyor. İnşallah kavuşacağız. Rabbimize olan inancımızda şüphe yok!

Senin ve Abdullah Tayyip’in şehadeti sadece bizim için değil, Türkiye için gurur kaynağı oldu. Milletimiz sizleri şükranla, hayır dualarıyla anıyor. 15 Temmuz’un kahramanları da, hainleri de asla unutulmayacak.

Yazının devamı Ekovitrin Ağustos sayısında! Okumak için tıklayınız.

Son Güncelleme: 07.08.2019 14:09
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