DRN Özel Güvenlik, Ekovitrin'in sorularını yanıtladı

DRN Özel Güvenlik olarak sunduğunuz güvenlik hizmetlerinizden bahseder misiniz?

DRN Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. olarak uzun uğraşlarımız ve hizmetlerimiz sonucunda, sürekli daha kaliteli hizmet anlayışını benimsedik. Yapılan araştırmalar ve raporlara istinaden, alanında uzman kişileri seçerek oluşturduğumuz profesyonel kadromuz ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla güvenliğinizi en üst düzeyde sağlamayı garantiliyoruz. 2017’de kurulan bir firma olsak da tecrübemiz eskiye dayanıyor ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda öncelikle hizmet vereceğimiz kişi ya da kuruluşa yönelik tehditleri belirliyor ve kapsamlı bir koruma planı tasarlıyoruz. Görevlendireceğimiz her personelin seçim ve eğitim sürecinde büyük bir özen gösteriyor, sadece yüzde 100 başarıya ulaşan ve işin niteliğine uygun olan özel güvenlik personellerimizi yetkilendiriyoruz. Yaptığımız denetimler ve süreç takibi ile çalışanlarımızı sürekli dinamik tutuyor, koruma planı kapsamındaki görev prosedürlerinin ve güvenlik talimatlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Site-Bina Güvenliği, AVM Güvenliği, İşyeri-Plaza Güvenliği, Eğitim Kurumları Güvenliği, Fabrika-Şantiye Güvenliği, Spor Müsabakaları, Organizasyon ve Konser Güvenliği, Sağlık Kurumları Güvenliği, Banka Güvenliği, Yakın Koruma-VIP Koruma olarak hizmet veriyoruz.

DRN Güvenlik’i güvenlik sektöründe diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir?

DRN Güvenlik olarak güvenlik talep eden kişi ya da kuruluşun daha önceden risk analizi uzman kadromuz ile yapılarak öneriler dahilinde daha güvenli ortam sağlanır. Bununla birlikte koruma planları hazırlanıp kapsamlı bir güvenlik koridoru oluştururuz. Personel seçme ve yerleştirmede kriterlerimiz doğrultusunda personel ataması yaparız ve süreç içerisinde 24 saatlik gün diliminde belirli-belirsiz saatlerde denetimlerimizi yaparak bunları raporlar halinde ortak çalışma yaptığımız kurum/kuruluşa görselleri ile birlikte sunuyoruz. Biz şirket olarak daha iyiyi arama düşüncesi ile hareket ediyoruz. Hizmetlerimizi sabit anlayışta tutmamak, daha güvenli nasıl olur arayışı içinde Ar-Ge yaparak sorunları en aza indirme gayretinde oluyoruz.

Daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Şirketimiz daha önceden belirttiğim üzere Eğitim Kurumları, İşyeri-Plaza, Sağlık Kurumları, Fabrika-Şantiye, Spor Müsabakaları, AVM, Organizasyonlar ve Konserler, Banka ve Kişi Korumalığı ayrıca VIP-Yakın Koruma hizmetleri altında güvenliğe ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyor.