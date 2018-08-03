"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, turizm sektörü ve TÜRSAB’ın çalışmalarıyla ilgili EKOVİTRİN’in sorularını cevaplandırdı.
03 Ağustos 2018 Cuma 14:01
6524 Okunma
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “2018 yılının ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11,5 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Turist sayısında 2017 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 30,8 artış yaşandı. 2018’de tüm zamanların rekoruna imza atacağımıza inanıyorum” diyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, turizm sektörü ve TÜRSAB’ın çalışmalarıyla ilgili EKOVİTRİN’in sorularını cevaplandırdı.