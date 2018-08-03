"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “2018 yılının ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11,5 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Turist sayısında 2017 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 30,8 artış yaşandı. 2018’de tüm zamanların rekoruna imza atacağımıza inanıyorum” diyor.