Sabri Ülker Vakfı toplumu aydınlatıyor

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Sabri Ülker Vakfı, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Sabri Ülker Vakfı, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırıyor ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam ediyor.

YEMEKTE DENGE PROJESİ

Sabri Ülker Vakfı, kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel çalışmaya destek veriyor. Aynı zamanda üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Vakıf, 2011 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir beslenme eğitim projesi olan Yemekte Denge’yi yürütüyor. Yemekte Denge, 7. yılında toplam 6 milyon çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşıyor.

İGROW MOBİL UYGULAMASI

Çocukların sağlıklı gelişiminin ebeveynleri tarafından kolaylıkla takip edilmesini sağlamak amacıyla ilk defa Türkiye’de uyarlanan iGrow mobil uygulaması, bilimsel ölçümlerle elde edilmiş verilere göre çocukların büyüme ve gelişimini takip edebilmenin yanında, yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel gelişimi ve uyku düzeninin sağlanması için öneriler de sunuyor. Toplumun gıda ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi hedefiyle, alanında uzman bilim insanları, Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde bir araya geliyor.

SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ

Vakfın temel misyonlarından biri, araştırma ve eğitim programlarının desteklenmesi. Bu amaçla 2014 yılından bu yana Sabri Ülker Bilim Ödülü veriliyor. Bu sayede akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanları teşvik etmek ve toplum sağlığına katkıda bulunmak hedefleniyor. Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün bu yıl kazananı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu. Yılmaz’a ödülü Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda takdim edildi. Bilimsel iletişimin temelinde yatan “doğru” bilgiye ulaşmak için eğitimin gerekliliğini bilen Sabri Ülker Vakfı, Beslenme ve Sağlık İletişim Programı’nı hayata geçirerek, bilgi kirliliği ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Sabri Ülker Merkezi tarafından düzenlenen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bilim dünyasının en prestijli isimlerini ve Nobel ödüllü konuşmacıları ağırlayan sempozyumda uluslararası alanda bilimin nabzı tutuluyor. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu bu yıl 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde Harvard Üniversitesi Memorial Hall’de, alanında uzman akademisyenler ve uluslararası katılımcılar ile birlikte gerçekleşti. Sabri Ülker Vakfı, sağlık ve beslenme alanında yaşanan bilgi karmaşasının önüne geçmek için “Bilim Bunu Konuşuyor” platformu ile sağlık ve beslenmeyle ilgili gündemdeki konuları, bilimsel ve en güncel bilgileri tarafsız bir yorum ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşılıyor.

‘BİLİM BUNU KONUŞUYOR’ PLATFORMU

Sağlık, beslenme ve bilim dünyası sürekli gelişiyor. Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki her gün yenileniyor. Yeni bilgilere kolayca ulaşılabiliyor, bu bilgileri herkes farklı yorumlayabiliyor. Beslenme ve sağlık alanında yapılan araştırmaların sonuçları Türkiye ve dünyanın yoğun gündeminde. Ancak bu araştırma sonuçları farklı yorumlanabildiği için fikir karmaşası oluşabiliyor. Sonuç olarak beslenme konusunda herkes farklı şeyler söyleyebiliyor. Sabri Ülker Vakfı, uluslararası alanda referans kabul edilen kaynaklardan alınan bilgilerle yayınlanan sağlıklı yaşam ve beslenme odaklı makaleleri, bilimsel yayınlar ve araştırmalar çerçevesinde kaleme alıyor. Bu bilgiler, ‘Bilim Bunu Konuşuyor’ platformunda yayınlanıyor.