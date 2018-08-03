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"E-FATURA HEM ZAMAN KAZANDIRIR HEM DE MALİYETİ DÜŞÜRÜR"

IAS Ticari Uygulamalar Birim Yöneticisi Kamil Akbul, “caniasERP E-Fatura uygulaması ile evrak işleri, evrakların saklanması, ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması gibi hem mali açıdan hem de teknik açıdan şirketleri zorlayan süreçler saniye bazında ve çok daha düşük maliyet ile çözülebiliyor” diyor.

"E-FATURA HEM ZAMAN KAZANDIRIR HEM DE MALİYETİ DÜŞÜRÜR"

IAS Ticari Uygulamalar Birim Yöneticisi Kamil Akbul, “caniasERP E-Fatura uygulaması ile evrak işleri, evrakların saklanması, ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması gibi hem mali açıdan hem de teknik açıdan şirketleri zorlayan süreçler saniye bazında ve çok daha düşük maliyet ile çözülebiliyor” diyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:05
7779 Okunma
"E-FATURA HEM ZAMAN KAZANDIRIR HEM DE MALİYETİ DÜŞÜRÜR"

IAS Ticari Uygulamalar Birim Yöneticisi Kamil Akbul, IAS’ın (Industrial Application Software), Hakan Karabiber tarafından 1989 yılında Almanya’da kurulduğunu söyledi. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) alanında uzmanlaşmış bir yazılım firması olduklarını söyleyen Kamil Akbul, IAS ürünü olan caniasERP’nin şu anda 30 ülkede 15 farklı dilde 800’den fazla işletme tarafından aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

Dosyanın devamı...

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Mustafa 2018-08-03 16:47:42

Mantıklı bi dijital yatırım herzmn kârlıdır

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Ali saraç 2018-08-03 16:48:27

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