"E-FATURA HEM ZAMAN KAZANDIRIR HEM DE MALİYETİ DÜŞÜRÜR"

IAS Ticari Uygulamalar Birim Yöneticisi Kamil Akbul, “caniasERP E-Fatura uygulaması ile evrak işleri, evrakların saklanması, ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması gibi hem mali açıdan hem de teknik açıdan şirketleri zorlayan süreçler saniye bazında ve çok daha düşük maliyet ile çözülebiliyor” diyor.