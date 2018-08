DÜNYANIN AÇLIK SUSUZLUK OBEZİTEYLE MÜCADELESİ

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar, savaşlar, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler ve göç nedeniyle; yaklaşık 2 milyar 100 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Oysa dünyadaki mevcut tarımsal üretim, tüm dünyayı fazlasıyla doyurabilecek düzeyde. Dünya genelinde beş yaş altı 155 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarına uygun gelişemiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) açıkladığı rapora göre 2016 yılında dünyada her gün beş yaş altı 15 bin çocuk hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu önlenebilir hastalıklardan kaynaklandı. (Sıtma, Zatürre, İshal) Uluslararası kuruluşlar tarafından açlık tehlikesinin ne denli büyük bir tehdit olduğu vurgulanarak, önlem alınmadığı takdirde, gelecek yıllarda gıda maddelerinin eksikliğinden ve artan gıda fiyatlarından daha fazla ve çaresizlik içinde bahsedileceği ifade ediliyor. İnsanların yaşamak için yeterli gıdayı almaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması insan haklarının esasını oluşturuyor. Açlıkla mücadelede sorun sadece gıda üretiminin yetersizliği değil, kaynakların adaletsizce bölüşümü. Bu insanlar ekonomik güçlerinin yetmemesine bağlı olarak gıdaya erişemiyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve israf beraberinde bir başka sorun olan açlığı gündeme getiriyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan yeterli ve dengeli gıdaya erişim günümüzün en önemli konularından biri. Günümüzde yaklaşık 815 milyon insan açlık çekiyor. 1.2 milyar insan susuzluk sorunu ile boğuşuyor. 2 milyar kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. Bugün dünyanın bir bölgesinde obezite ile mücadele edilirken, diğer bir bölgesinde çocuklar açlıktan ölüyor. Kaynakların dağılımındaki eşitsizlik ve gıda israfı açlığın en önemli nedeni. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofralara gelmeden çöpe gidiyor, israf ediliyor. Nüfusun sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için kaynakları verimli ve tasarruflu kullanmak adına israfın önlenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü’ne göre 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Bunun parasal değeri 800 milyar dolar. Çöpe giden bu yiyecekler aslında 1.8 milyar insanın doymasına yetiyor. Atılan bir gıdanın, başkasını doyurabileceğini düşünmek önemli bir nokta. Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 milyar liralık yaş sebze ve meyve ile 1.8 milyar liralık ekmek israf ediliyor. Hesaplamalara göre yaklaşık 5 milyon ekmek maalesef her gün çöpe gidiyor. (Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü tarafından açıklandı.)

