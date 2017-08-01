Türkiye, kadın istihdamında OECD’ nin gerisinde kaldı!

Türkiye’de başlatılan istihdam seferliğinde kadın nüfusunun iş gücüne katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.4 seviyesine yükseldiği belirtilirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Devlet 2017” raporunda ise durum biraz farklıydı. Rapora göre, Türkiye, yüzde 33.8’lik kadın istihdamı oranıyla OECD’ye üye ülkelerin genel ortalamasında sonuncu sırasında yer aldı. Kadınların kamuda en az temsil edildiği diğer ülkeler arasında Yunanistan, Slovenya ve Lüksemburg yer buldu. Sıralamaya katılan 32 ülkenin genel ortalamasına bakıldığında kamu sektöründe çalışanların yüzde 53’lük bölümünü kadınlar oluştururken, yerel yönetimler hesaba katıldığında bu oranın yüzde 58 olduğu görüldü.



MEDYA DA KADIN ISTİHDAMINA İLGİ GÖSTERDİ

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, Ocak ayından itibaren, kadın istihdamı haberleri medyada toplamda 38 bin 141 habere konu olurken yazılı basında 8 bin 650, görsel basında basında 976, internet medyasında 28 bin 515 haberle yer aldı.