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"PATRONU OLMAYAN BİR ŞİRKET DÜŞLÜYORDUM"

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:38
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NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: Şunu düşünüyordum: Patronu olmayan bir şirket olsun. Herkes bu şirketin patronu olsun, kendini öyle hissetsin. Çünkü düşünün birlikte çalışıyoruz ve ben bu şirketin yüzde 95 hissedarıyım. Ben de maaş alıyorum, siz de maaş alıyorsunuz. Ben de prim alıyorum, siz de prim alıyorsunuz. Aynı şartlarda çalışıyoruz ve gelirimizi toplum ile paylaşıyoruz. Şimdi kim patron?”

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Levent’teki çalışma ofisinde özel bir söyleşi gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. 35 yaşında sıradışı bir işadamı. Dünya hayatına, iş hayatına çok farklı bir çerçeveden bakıyor. CNN Türk kanalında bir canlı yayında Erden Timur’u izlemiştim. Katılımcılardan biri onun için, “ Kalpten bakabilen farklı bir iş adamı portresi ile karşı karşıyayız” demişti. Haklıymış… Erden Timur ile röportaj yaparken, verdiği mesajlardan karşımızdaki iş adamının Yunus Emre ve Hz. Mevlana çeşmesinden içmiş biri olduğunu fark ettim. Nefsini okşayabilecek büyük başarılar elde etmiş ama, O “kendi nefsini” değil, O’na bu başarıları nasip edeni öne çıkarıyor. “İNSANA VERİLEN HER YETENEK, ONUN ALLAH’A OLAN BORCUDUR” diyor. “Bu dünyada iz bırakmak için parasal zenginlik çok da önemli değil. Bu işleri yaparken eğer gönüllerde iz bırakıyorsak işte o zaman doğru yoldayız denebilir.” Bu sözler de Erden Timur’a ait. 1982 yılında Mersin’de doğan Erden Timur, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi’nde hukuk dalında yapmış. Sonrasında kısa bir süre London School of Economics’de ekonomi eğitimi almış.

Söyleşinin devamı...
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