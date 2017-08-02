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MİLYONLAR YİNE MEYDANLARDAYDI

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:40
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FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 1. Yıldönümü’nde Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkent Ankara’da Beştepe’deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Milyonlarca kişi, meydanları doldurdu. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde etkinlikler düzenlendi ve demokrasi nöbetleri tutuldu.

MİLYONLAR YİNE MEYDANLARDAYDI
FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 1. yıldönümü’nde Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk tören 15 Temmuz gecesi, “15 Temmuz Destanı’nın” simgesi olan İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirildi. Yüzbinlerce kişinin katıldığı etkinlikler esnasında köprü tamamen trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da iştirak ettiği etkinlikler çerçevesinde Şehitler Makamı’nın açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirdi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’ne katılmak amacıyla çeşitli noktalarda toplanan vatandaşlar, 17.00’den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’nda kurulan etkinlik alanına geldi. Vatandaşlar ve şehit yakınları ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra 15 Temmuz’da şehit olanların fotoğraflarını taşıdı. Fetullah Gülen’in kuklası da alanda dolaştırıldı.


1. YILDÖNÜMÜNDE 15 TEMMUZ DESTANI DEVAMI...
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