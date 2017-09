İki uluslararası mükemmellik ödülü

DenizBank, dijital alanda sektöre kazandırdığı uygulamalarıyla global arenada takdir toplamaya devam ediyor. Banka, bu kapsamda 22 yıldır düzenlenen ve İngiltere’nin saygın ödül organizasyonlarından olan HR Excellence Awards 2017’de tüm dünyadan şirketlerin başvuru yapabildiği,’En İyi Uluslararası İnsan Kaynakları Stratejisi’ (Best HR Strategy from Overseas) ve ‘En İnovatif İnsan Kaynakları Teknolojileri’ (Most Innovative Deployment of HR Technology) kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi oldu. HR Excellence Awards kapsamında daha önce 2014 senesinde de Best HR Strategy from Overseas ödülüne layık görülen DenizBank, şimdiye kadar farklı dallarda toplamda Türkiye’den firmaların 3 kez ödül kazanabildiği bu önemli ödüllerden 2’sini elde etme başarısına imza atmış oldu. Bankanın bu ödüle layık görülmesinde baştan sona inovatif bakış açısıyla tasarladığı dijital İK süreçleri, aday ve çalışan deneyiminde yarattığı farklılıklar önemli rol oynadı. Mevcut çalışanlarının yüzde 70’ini oluşturan Y kuşağının yanı sıra, iş hayatına yeni başlayacak Z jenerasyonuna hazır olma stratejisi ile dijital dönüşüm başlatan DenizBank, iş süreçlerini inovatif, verimli ve yeni yöntemlerle daha etkin hale getirdi. Banka, söz konusu uygulamaları çerçevesinde video ve tamamını online olarak gerçekleştirdiği mülakat, sınav ve işe alım süreçleriyle çalışan ve adaylarına yenilikçi deneyimler sunuyor. Yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de şirket içi başarı hikayeleri ile işe alım süreçlerine dair iç görüler paylaşılarak; Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve YouTube hesaplarını aktif olarak kullanılıyor.



ÖDÜLLÜ PROJELER

Ödüle giden yolda, DenizBank’ın İnsan Kaynakları Facebook sayfasında kullanıcıların sorularına 7 gün 24 saat geri dönüş sağladığı ‘Chatbot’, Türkiye’de bir ilk olan ve stajyerlerin bankanın belirlediği projeleri çevrimiçi tamamlayabildikleri online staj programı ‘DenizAşırı’, tamamen dijital ve kişiye özel işe alım deneyimi sunan üniversite öğrencilerine yönelik staj programı ‘Deniz’in İncisi’ ve çalışanların ödüller kazanabildiği eğitim ve özel fırsatlara kolayca erişebildikleri şirket içi mobil uygulama ‘Denizde’ öne çıkan yeniliklerden bazıları olarak sıralandı. DenizBank İnsan Kaynakları Yönetimi’nin ödül getiren diğer projeleri arasında ise çalışanlar ile sürekli ve hızlı iletişim olanağı sağlayan ‘DenizBank Whatsapp’ uygulaması, Skype platformu üzerinden özellikle İstanbul dışındaki çalışanlar ve şubelerle görüşmelerin gerçekleştirilmesinin yanında, iş arayan kişilerle dijital ortamda birebir görüşmeler gerçekleştirerek çalışmayı düşündükleri şirketleri yakından tanımalarına imkan veren ‘Sanal Kariyer Fuarı’ yer aldı. Banka ayrıca Y kuşağını daha iyi anlamak ve kuşaklar arasındaki iletişimi güçlendirmek için Y kuşağı çalışanlarının İcra Komitesi ve Üst Kurul üyesi yöneticilere mentorluk yaptığı ‘Bilakis Tersine Mentorluk’ programını başarıyla sürdürüyor. Y ve Z jenarasyonuna ulaşmayı hedefleyerek Facebook üzerinden gençlere bankacılığı sanal ortamda deneyimleme ve tanıtma fırsatı bulduğu ‘Game of Bankers’ da DenizBank’ın fark yaratan İK uygulamaları arasında yer alıyor.



‘İNOVASYON TUTKUSU DENIZBANK’IN GENLERINDE VAR’

HR Excellence Awards 2017 yarışmasından iki büyük ödülle dönmelerinin kendileri açısından büyük gurur olduğunu ifade eden DenizBank İnsan Kaynakları İşe Alım, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Grup Müdürü Nur Banu Oğuz, son üç senede dünyanın en yenilikçi bankası seçilen DenizBank’ın çatısı altında inovatif bakış açısıyla gerçekleştirdikleri projelerle ses getirdiklerini söyledi. Oğuz şöyle devam etti; ‘DenizBank İK ekibi olarak stratejimizi yenilememize neden olan ihtiyaçların başında dijital dönüşüm ve jenerasyon değişimi konuları geliyordu. 2016 yılında online olarak gerçekleştirdiğimiz sınavlara 26 bin yeni mezun katıldı. Geçen yıl yaptığımız 13.500 mülakatın yüzde 50’si online ve video mülakatlardan oluşuyor. Henüz 20 yaşında genç ve dinamik bir banka olmamıza paralel yüksek oranda genç ve teknolojiyi arayan çalışanları istihdam eden bir kurumuz. Bankamızın yaş ortalaması 34. Bugün birçok şube ve birimimizde Y kuşağı üyeleri olan gençler başa geçiyor. Öte yandan X kuşağı olan çalışanlarımız da 1990 sonrası doğan genç arkadaşlarımızdan çok şey öğreniyor. Tüm bu bilgi alışverişini dijital bir zeminde, çeşitli projelerimizle hayata geçiriyoruz. Bu dönüşüm, işlerimizin daha optimize olmasını sağlarken, aynı zamanda veriyi daha verimli kullanıp, karar destek süreçlerinde daha etkin olmamıza olanak tanıyor. Deniz’de vaadimiz “Birlikte Çocuklarımızın Çalışmasını İstediğimiz Bir Banka Yaratmak”. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz inovatif İnsan Kaynakları uygulamaları ile sürekli kendimizi yenileyip geliştirerek, her zaman adaylar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir banka olmayı hedefliyoruz. Aldığımız ödüllerin moraliyle yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”