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Gençler esnek çalışmak istiyor

01 Ağustos 2017 Salı 15:40
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Türkiye dâhil 30 ülkenin katıldığı son araştırmalara göre, gençler geleneksel düzenin dışında, esnek çalışabildikleri ve kendilerine zaman ayırabildikleri işlerde çalışmak istiyor. Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonuçlarını derleyerek, medyada yer alan genç istihdamı haberlerinin raporunu çıkarttı. İşte araştırmanın detayları…

Gençler esnek çalışmak istiyor
Önemli bir sorun olarak görülen gençlerin istihdamı noktasında, Hilton ve Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Küresel Y Kuşağı Bakış Açışı Anketi’ Türkiye ve dünyadaki gençlerin işten beklentilerini gözler önüne serdi. Araştırma 30 ülkede 7 bin 600 genç ile gerçekleştirildi. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) derlediği araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki gençlerin yüzde 52’si esnek çalışma saatlerine sahip olmayı ve işten sonra kendilerine yeterli vakit kalmasını istiyor. Yüzde 37’si ise farklı bölge ve ülkelere taşınabilme konusunda esneklik bekliyor. Gençlerin yüzde 40’ı staj ve formasyon imkanlarına sahip olmak isterken, dörtte biri otelcilik sektörünü ilk üç kariyer tercihinden biri olarak değerlendiriyor. MEDYANIN DA GÖZÜ GENÇ ISTIHDAMINDA MTM’nin yaptığı medya taramasına göre Temmuz başından bu yana genç istihdamına yönelik yazılı basın ve internet medyasında toplam 2 bin 864 habere yer verildi. Hükümetin genç istihdamını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar ve istihdam oranları medyanın öncelik verdiği konular arasında yer alıyor.

MEDYADA GENÇ İSTİHDAMI
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