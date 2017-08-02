ENERJİSA, İTÜ ARI TEKNOKENT PROJELERİNİ DESTEKLİYOR





Enerjisa, Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek enerji sektöründe geliştirilecek projeleri desteklemek amacıyla İTÜ ARI Teknokent Çekirdek ile iş birliği gerçekleştirdi. 2015 yılından bu yana Enerjisa’da çalışan iç girişimcileri NAR Kurumsal Girişimcilik Programı ile destekleyen Enerjisa, bu kez İTÜ Çekirdek ile birlikte tüm Türkiye’den projeleri toplayacak. Açık inovasyon konusuna yeni bir bakış açısı getiren bu yaklaşımla Enerjisa, Kasım ayında gerçekleştirilecek 6’ncı “Big Bang” yarışmasında başarılı girişimlere “Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” verecek ve toplam 300.000 TL’lik ödül dağıtacak. Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, enerji sektörünün, geleceğin şekillenmesinde stratejik ve lokomotif konumda olduğunun altını çizerek “Türkiye’de enerji sektörü hızla gelişiyor ve birçok yeni ve inovatif fikri hayata geçirmeye olanak sağlıyor” dedi.