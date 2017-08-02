CESARETİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Aydınlık bir geleceğe sloganıyla 2007 yılında yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin , mezun öğrencilerine iş hayatının en parlak noktalarında rastlamak hiç şaşırtıcı değil. İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptık ları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesi. Kampüse adımınızı attığınızda dikkatinizi çeken ilk şey canlılık oluyor. Günün her saati bir etkinlikle karşılaşabileceğiniz İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürekli bir enerji ve hareketlilik hakim. Genç ve dinamik bir üniversite için bir çok başarıya imza atan İAÜ, öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu ücretsiz kariyer planlaması ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlıyor. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimin de önemini bilen bir anlayışla hareket eden İAÜ’de gezerken kendinizi çekilen bir kısa filmin başrolünde, yapılan bir araştırmanın içinde ya da söylenen bir şarkıya eşlik ederken bulabilirsiniz. Yurt dışındaki üniversitelere gittiğinizde rastladığınız bir arkadaşınızın İAÜ öğrencisi olması sizi şaşırtmamalı. İstanbul Aydın Üniversitesi Erasmus programı dahilinde yurt dışına bir çok öğrenci gönderirken, yurt dışından da bir çok öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bilimsel araştırma ve gelişmenin üstün teknoloji ile mümkün olduğunun bilinci ve “Teknolojik Üniversite” ilkesiyle adım atarak ileri teknolojiyle donatılmış yabancı dil, gıda ve bilgisayar laboratuvarları ile İAÜ öğrencilerine kesintisiz olarak hizmet veriyor. Türkiye’nin en büyük Technocenter’ının da İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bulunması hiç tesadüf değil. Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Diploma Eki uygulamalarını mükemmellik düzeyinde hayata geçiren Avrupa üniversitelerine vermiş olduğu “AKTS Etiketi (ECTS Label)” ve “Diploma Eki Etiketi (DS Label)” ödülleri için yaptığı başvurunun onaylanmasından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi diplomasına sahip olan öğrencilere Avrupa’nın kapıları ardına kadar açık durumda. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini iş hayatına öğrenim zamanında hazırlayarak yerinde uygulama sistemiyle iş arayışlarında bir dezavantaj olan “tecrübesizlik” etkenini ortadan kaldırıyor. Ömür boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında da destekliyor; kesintisiz hizmet veren kariyer merkezi ile öğrencilerinin kariyer planlamasını yaparak mezuniyet sonrası birçoğunu işe yerleştiriyor. İAÜ, kurulduğu yıldan beri Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en çok öğrencisi bulunan vakıf üniversitesi konumunda. Üniversitenin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “41 bin öğrencisi bulunan, 40 bine yakın mezun veren üniversitemizin bünyesinde 16 fakülte ve yüksekokul yer alıyor. 8 ayrı dilin konuşulduğu 4 bin 500 yabancı öğrencimiz var. Dünyadaki 500 üniversite ile işbirliği yapıyoruz” diyor. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Dr. Mustafa Aydın ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Dr. Aydın, öğrencilerin üniversite tercih ederken nelere dikkat e