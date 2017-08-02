“BOĞALARIN” KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI“

Borsada işlem yapanların onlarca yıllık deneyimleri ile ortaya çıkan ve yaz aylarında hisse senetleri üzerinde oluşan satış baskısını özetleyen “mayısta sat ve git” deyimi, son yıllarda yükseliş trendine inanan yatırımcıları, yani “boğaları” korkutmuyor. Dünya borsalarında, özellikle 2012 yılına kadarki dönemde yaz aylarındaki satış baskısını anlatmak için kullanılan “mayısta sat ve git” deyimi, son 5 yıldır yükseliş trendine inanan “boğalar” tarafından göz ardı ediliyor. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının genişlemeci politikaları ile bollaşan para ve 2009’da gerek ekonomik aktivite gerekse piyasalar açısından diplerin görülmesinin ardından etkili olan toparlanma süreci, pay piyasalarında alımların yaz aylarında da gücünü korumasını sağlıyor. Başlıca dünya borsaları incelendiğinde, 2012’ye kadar mayıs aylarının genel olarak düşüşlerle öne çıktığı, 2012-2017 döneminde ise ağırlıkla alıcılı bir seyir izlendiği dikkati çekiyor.