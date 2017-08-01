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Beypiliç İlk 100’de Yükselişini Sürdürüyor

01 Ağustos 2017 Salı 15:51
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“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 84. sıraya yükselen Beypiliç, kendi sektöründeki ve Türkiye genelindeki başarısına hız kesmeden devam ediyor.

Beypiliç İlk 100'de Yükselişini Sürdürüyor
İstanbul Sanayi Odası’nın uzun yıllardır sürdürdüğü ve Türkiye ekonomisine ayna tutan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2016 yılı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Beypiliç, bir yıl içerisinde 14 sıra birden ilerleyerek 84. sırada yer almayı başardı. 1981 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yem üretimiyle faaliyete geçen ve 1986 yılında Bolu- Göynük’te açılan kesimhane ile piliç eti üretimi yapmaya başlayan Beypiliç, 1995 yılında tüm üretimini Bolu’ya taşıdı. Kuluçkahane, karma yem fabrikası ve kesimhane ile çok sayıda damızlık ve üretim kümesleri yatırımları gerçekleştiren Beypiliç, kısa sürede sektörünün önde gelen markalarından biri oldu. Beypiliç, Helal Gıda, IFS (Uluslararası Gıda Standardı), BRC (İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu) sertifikaları ve daha pek çok sağlık ve kalite belgelerine sahip durumda. Her tesisinde iyi tarım uygulamalarıyla üretimini sürdüren Beypiliç, dev tesisleri, hijyenik üretim koşulları ve kalitesiyle, dünyaca ünlü restoran zincirlerinin de tedarikçisi durumunda. Bugün Burger King, Popeyes, Arbys ve Sbarro markalarının kendilerine özgü piliç ürünleri, Beypiliç tarafından özenle üretiliyor. Sıkı sağlık denetimleri altında, en teknolojik donanımlara sahip tesislerinde üretim yapan Beypiliç, güçlü kurumsal yapısı, ürettiği ürünlerin kalitesi ve tüketicilerinin sevgisiyle Türkiye sanayisinin başarıya alışkın, en köklü markalarından biri olmaya devam ediyor.
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