ATO’DA “Ekvator Günü” toplantısı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) dış ticareti geliştirmeye yönelik olarak mercek altına aldığı ülkelere Ekvator da eklendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında düzenlediği toplantıya Ekvator’un Ankara Büyükelçisi Roberto Betancourt da katıldı ve Türk şirketlerini Ekvator’a yatırım yapmaya çağırdı. ATO Başkanı Baran, “Türk şirketlerimiz dünyanın aranan yatırımcıları arasına girdi, gurur duyuyoruz” dedi. ATO, Güney Amerika ülkesi Ekvator ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Türkiye- Ekvator Yatırım Ticaret ve İşbirliği Toplantısı” düzenledi.



“TİCARET İÇİN TETKİK”

ATO Başkanı Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, ATO olarak dış ticaretin gelişimine çok önem verdiklerini, bu çerçevede ATO’da düzenledikleri toplantılarla ülkeleri mercek altına aldıklarını anlattı. Baran, “Dış ticaretimizi geliştirmek için önce ülkeyi tetkik ediyoruz. Ne alıp sattığımızı, daha neler alıp satabileceğimizi görebilmek için detaylı bir çalışma yapıyoruz” dedi. Baran, bu kapsamda çalışma yaptıkları ülkelere Ekvator’u da eklediklerini kaydetti. Ekvator ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çok önem verdiklerini vurgulayan Baran, “Ülkemiz ile Ekvator arasında toplam ticaretimiz 100-150 milyon dolar seviyesinde ve Türkiye bu ticarette açık veren ülke konumunda. Halbuki her iki ülkenin de potansiyeli daha fazla. Sizleri yakından tanımak ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi. Baran, Türkiye ile Ekvator arasındaki ticarette Ankara’nın payının da düşük olduğuna işaret etti. İki ülke arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Baran, “Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticaretimizin artacağına inanıyorum” diye konuştu. Ankara ekonomisi ve ATO’nun çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgi veren Baran, şunları kaydetti: “Ankara, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci ili. Dış ticaret hacmi 17,3 milyar dolar seviyesinde. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine ihracat yapıyor. Ankara Ticaret Odası olarak, bir yandan üyelerimize yönelik hizmetlerimizi sürdürürken diğer yandan da Ankara’nın daha çok üreten, ihracat yapan bir şehir olması için çalışıyoruz.”



ATO Başkanı Baran: “Türk şirketlerimiz dünyanın aranan yatırımcıları arasına girdi, gurur duyuyoruz”



BÜYÜKELÇİ: “EKVATOR’A YATIRIM YAPIN”

Ekvator Tanıtım Filmi’nin ardından söz alan Ekvator Ankara Büyükelçisi Roberto Betancourt da Türkiye’nin ticareti geliştirme konusundaki tavrını takdir ettiklerini belirterek, “Fakat Türkiye’ye sadece muz satmak istemiyoruz. Türkiye’nin üretmediği başka mallar da satabiliriz. Avrupa’da ve Amerika’da çok beğenilen ton balığı, gül, kakao gibi ürünleri Türkiye’ye de satmak istiyoruz” dedi. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına engel olan hususların ATO’nun katkıları ve iki ülke yetkililerinin yardımlarıyla aşılabileceğini belirten Büyükelçi Betancourt, “Türklerin hoşuna gidebilecek ürünleri çok iyi fiyatlarla Türkiye’ye satmak ve kendi endüstrimizin gelişmesi için gerekli ticari ürünleri satın almak istiyoruz” diye konuştu. Türk şirketlerini Ekvator’da inşaat ve altyapı yatırımları yapmaya davet eden Büyükelçi Betancourt, ülkenin güneyinde büyük bir Türk şirketinin liman yapımına başladığını belirterek, “Türkiye’nin teknolojisi ile Ekvator’un işbirliğinin çok büyük projeleri doğuracağına inanıyorum” dedi. Betancourt, Ekvator’un da Türkiye gibi stratejik bir coğrafi konumu olduğuna da dikkati çekti. Ekvator Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas ise Ekvator’un ekonomisi, ülkedeki yatırım ve işbirliği olanakları hakkında ATO üyelerine sunum yaptı.