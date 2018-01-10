AGİT anlaşması Avrupalı Türkleri vuracak

1 Ocak’ta yürürlüğe giren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının AGİT’in üye ülkeleri arasındaki otomatik bilgi transferi Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan 5,7 milyon Türk kökenli göçmen için bir sorun oluşturacak. AGİT anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin de imza koyması ile 1 Ocak 2018’den itibaren Almanya başta olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde Maliye,Vergi Daireleri insanlarımızın Türkiye’deki mal varlığını sorgulama hakkına sahip. Gayrimenkul ve para gibi varlığı olan kişiler bunları sosyal yardım alırken belirtmemişlerse büyük cezalar görecekler.

5,7 milyon Avrupalı Türk

Şuan da 3 milyon 200 binin Almanya’da olmak üzere 5,7 milyon insanımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal yardım alanların oranı tam olarak ortaya çıkmasa da Almanya’da sosyal yardım alan Türklerin oranı yüzde 40’lara ulaşmaktadır. Buna göre bu insanlarımız sosyal yardıma müracat ettikleri zaman Türkiye’deki mal varlıklarını bildirmemişlerse ceza görecekler. Böylece Almanya’da örnek olarak Köln’de oturan bir Türk sosyal yardım için müracat edip, Malatya’da hiç bir işe yaramayan kayısı bahçelerini bildirmemişse o kayısı bahçeleri gayrimenkul olarak kabul edilerek gayrimenkul sayılacak bu da insanlarımızı büyük ölçüde yıpratacak.

Bu konuda atılması gereken adımlar nelerdir?

Türkiye ilk olarak yurt dışında en fazla göçmen grubu bulunduran Avrupa ülkesi olarak AGİT nezdinde koyduğu imza için 2 yıllık bir süre istemeli ve anlaşmayı Türkiye açısından bilgi verme kapsamında iki yıl askıya almalı. Ancak bu süreç zarfında bu olayı yeni öğrenen Avrupalı Türkler bundan sonra verecekleri dilekçelerde Türkiye’deki mal varlıklarını göz önüne alabilirler. İkinci olarakta Türkiye bu konudaki yanlış bilgilerin son 10 yılının incelenmesinin önlenmesi konusunda AGİT nezdinde harekete geçmeli. Bu konuda artık 1 Ocak 2020’den itibaren verilecek dilekçeler değerlendirmeli. Böylece insanlarımızın fakirleştikleri Avrupa’da daha fazla kayıba uğramaları önlenebilir.