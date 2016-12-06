2017’DE PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

Ekovitrin piyasa uzmanlarının görüşlerini alarak bir dosya oluşturdu. 2017’de piyasaları neler bekliyor? Altın, Euro, dolar ve borsa nasıl bir seyir izleyecek? Piyasa uzmanları yatırımcılara ne öneriyor? XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Tufan, İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Beste Naz Köksal, ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çımar, AHL Forex Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ve Invest AZ Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı. Uzmanlar görüş ve analizleri ile yatırımcılar için 2017 yol haritasını çiziyor.



DÖRT ÖZEL İSİM, DÖRT ÖZEL RÖPORTAJ

Ekovitrin Aralık sayısında iş ve finans dünyasından dört özel isimle, dört özel röportaj gerçekleşirdi. Akaryakıt sektörünün zirvedeki markalarından Opet’in Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, başarıyı yakalamak isteyen girişimci kadınlarımıza rol model olacak bir isim. Öğretmen kökenli iş kadını Nurten Öztürk, özelikle sosyal projeleriyle Türkiye’de akaryakıt sektörüne çok farklı bir boyut kazandırdı. Şimdi diğerleri O’nu taklit ediyor. Nurten Öztürk, eşi Fikret Öztürk ile birlikte kurdukları Opet’in yol hikayesini ve Koç Grubuyla olan ortaklığı Ekovitrin’e anlattı. İkinci özel röportajımızı otomotiv devi Hyundai Assan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile gerçekleştirdik. Kayseri kökenli Ali Kibar, soyadı gibi beyefendi ve başarılı bir işadamı. Ali Kibar, otomotiv sektörünün 2016 performansını, 2017 beklentilerini ve Hyundai’nin 2017’de çıkış yapacağı yeni sekmenleriyle ilgili Ekovitrin’e açıklamalar yaptı. Züccaciye sektöründe Türkiye’de Pazar payının yüzde 25’ini elinde bulunduran Karaca Grubu, ailenin ikinci kuşak yöneticileriyle birlikte bir global marka olmak hedefinde ilerliyor. Karaca Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca’nın oğlu Fatih Karaca ile özel bir röportaj yaptık. Karaca Grubu İcra Kurulu Üyesi Fatih Karaca, zirveye nasıl çıktıklarını ve Süleymaniye semtinden dünya pazarlarına açılan Karaca’nın ilginç başarı hikayesini Ekovitrin’e anlattı. Bir diğer özel röportajımızı ise Albaraka Türk Genel Müdürü ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku ile yaptık. Genç ve başarılı yönetici Melikşah Utku, Albarak Türk’ün hedeflerini anlatırken, şubeleşmeden ziyade dijital bankacılığa dikkatleri çekiyor. Teknolojik bir hizmet bütünlüğüne gittiklerini belirtiyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Utku’nun, faizsiz bankacılığın gelişimi ile ilgili açıklamalarının detayları bu sayımızda yer alıyor.



TÜRKİYE’NİN SIRTINI YERE GETİREMEZSİNİZ!..

Tatsız-tuzsuz bir yılı geride bırakıyoruz. Bitmek bilmeyen terör belası, sınırımızdaki savaşlar, 15 Temmuz Darbe Girişimi, global ekonomideki daralmanın Türk ekonomisine etkileri, ABD’de Trump’ın Başkanlığa seçilmesinin global piyasalara negatif yansıması, Dolar ve Euro’nun hızla yükselmesi, faiz ve enflasyonist baskı, reel ekonomide yaşanan daralmanın giderek daha çok hissedilir olması, yatırımların yavaşlaması, ihracatın gerilemesi, gayrimenkul ve turizm gibi ekonominin iki lokomotif sektöründe yaşanan durgunluk, yabancı yatırımcıların ve sıcak paranın Türkiye’ye eskisi gibi gelmemesi ekonomide endişeye sebep oluyor. Ancak bugünkü Türkiye, 2001 öncesinin Türkiye’si değil. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in anayasa kitapçığını rahmetli Başbakan Ecevit’in suratına atmasıyla başlayan ve bir anda allak bulak olan bir ekonomi yok bugün şükürler olsun. Darbe girişimine rağmen piyasalar altüst olmadı. 2016’da yaşananlar, 2001 Türkiye’sinde yaşansaydı, maazallah ekonomimiz uzunsüre belini doğrultamazdı. Türkiye, 2002’den beri güçlü bir liderlik anlayışıyla yönetiliyor. Türkiye’de son 14 yılda güçlü bir ekonomik altyapı tesis edildi. Türkiye’de ve komşu olduğumuz ülkelerde terör ve savaş çıkaran güçler ve onların emrindeki sermaye, piyasayı manipüle ederek Türkiye’yi ve onun liderini cezalandırmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Türkiye onlara “Eyvallah!..” demiyor, önünde selama durmuyor. Tam tersi, savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azalıyor, kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi, tankımızı, savaş gemimizi, uydumuzu, insansız uçağı v.b. üretip ihraç eder hale geldik. IMF’e kapıyı gösterdik. Şimdi Türkiye’ye “Sen de çok oluyorsun, çok!..” diyorlar. “Türk ekonomisini batıracağız” diyen küresel sermaye baronlarına karşı direnme zamanıdır. Merkez Bankası’nı baskı altına alıp faizi yükseltmek , Türkiye’yi gereksiz yere borçlandırmak, eskisi gibi IMF’e muhtaç hale getirmek istiyorlar. Küresel sermayenin arkasındaki baronlar, boşuna hevese ve hayale kapılmayın, Türkiye’nin sırtını yere getiremezsiniz!.. Çünkü bu ülkede ve bu millette sizin anlayamadığınız bir haslet var. Bu Millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına “Evet” diyecek ve ey küresel sermayenin baronları sizi kendi silahınızla vuracak. Yastık altındaki dövizi bozdurup, Türk Lirası’na sahip çıkacak. Kendinde olanı , olmayanlarla paylaşacak. Ey küresel sermayenin baronları!.. Akıllarınızın almadığı bu dayanışma gücü Türkiye ekonomisini ayakta tutuyor ve tutmaya da devam edecek… 2017’nin, ülkemizde ve bütün dünyada huzurun ve barışın konuşulacağı bir yıl olmasını temenni ederim.

Saygılarımla…





