2017 YILINDA DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ SORUNLAR ARTIYOR

Suriye’de kurulmak istenen Kürt devletini hem ABD, hem Rusya destekliyor. Bölgesel sorunlara çözüm üretmek iin ABD’nin, Türkiye ile ilgili politikaları netleşmeli. Bunun için de Trump ve Erdoğan’ın bir an önce bir araya gelmesi gerekiyor.



Yaşadığımız bölgemize baktığımız zaman Türkiye'nin iç ve dış politik sorunlarının yapılacak referandumun çok daha ötesinde olduğunu görüyoruz. Suriye'de güçlenen Esad var ve her geçen gün kendi hegemonyası altındaki toprakların oranını artırıyor. Esad'ın PYD ilişkisi, dış ilişkisi; değişken ilişkiler... Yani IŞİD bazen Esad’ın da işine yarıyor. Niçin işine yarıyor? Çünkü Esad, IŞID’i, Özgür Suriye Ordusu'na karşı kullandı. PYD'ye baktığınız zaman Esad bugün için Rusya ile neredeyse aynı fikirde ve Kuzey Suriye'de aynı Barzani'nin kurduğu Kürt Devletine benzer bir ülkenin kurulmasına, ister-istemez ‘Evet’ diyor. ‘Evet’ demenin de en önemli nedeni Rusya'nın baskısı... Moskova'da yapılan Kürt Liderler Zirvesi ile bunun temeli atıldı. Türkiye'nin şuna da hazır olması lazım: Irak'ın kuzeyindeki Kürt Devleti, artı Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Devleti… Peki, böyle bir kurgu bize ne getirecek; ne götürecek? Bunu tartışmamız lazım çünkü PYD olayında, yalnızca Suriye'nin değil, ABD ve Rusya'nın da birleştiğini görüyoruz. İkisinin de ortak çıkarı, yeni bir devlet kurulmasından yana... Diğer yandan bu devletin kurulması İsrail'in de işine geliyor.



AB’NİN YANLIŞ ABD POLİTİKASI

Şimdi gelelim gelişmelerde İran'ın konumuna... İran'ın bizimle ilişkisi nasıl ve ABD'nin bunları sıkıştırmasından sonra acaba Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesi ve Almanya'nın onlarla ilişkileri yeterli olacak mı? Bunları da beklememiz lazım zira şunu görüyoruz ki, İran’la ABD köprüleri büyük ölçüde attı. Bu, Çin'le attığı köprülere de benzemiyor. Trump, iktidara gelmeden önce en büyük düşman resimlerinden biri Çin'di. Şimdi bir mektupla Çin'in güvenini kazandı. ABD, İngiltere'nin ayrılmasından sonra 27 ülke kalan AB ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na karşı tutum sergiliyor. ABD, Avrupa Birliği'ni cezalandırmak istiyor. Bu yapı Gümrük Birliği'ni kursaydı, dünya ticaretinin yüzde 76'sına yön verecekti ve en fazla zarar görecekler de Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkeler olacaktı. Şimdi Avrupa Birliği'ni Trump ciddi şekilde cezalandırıyor. Niçin cezalandırıyor? Merkel başta olmak üzere seçim kampanyasında herkes yanlış kişiyi destekledi de o yüzden cezalandırıyor. Bütün paralarını Hilary Clinton'a yatırdılar. Seçimden ise hakikaten kendi ekonomisini koruyan, kendi düşman resmini yaratmış Trump başarılı çıktı.



TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Trump'ın Türkiye'ye bakışını tam bilmiyoruz. İlkönce CIA Başkanını yolluyor ve benim Cumhurbaşkanım ile konuşuyor. Acaba bu doğru mu? CIA'in muhatabı Cumhurbaşkanı mı yoksa Hakan Fidan mı? Arkasından Genel Kurmay Başkanı geliyor. O da ilginçtir: Normalde Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar ile konuşması için Ankara'ya gelmesi lazım... İncirlik Havaüssü'nde biz artık belirli paylaşımları yapmışız ve bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanlar'a bile orada korkunç hak tanımışız. Adamlar orada 4 pist yapıyor ve kışla yapıyor. Türkiye’nin devler arasında yavaş yavaş ezilen konuma gelmemesi lazım... Zira son gelişmeler, bize bunu gösteriyor. Şimdi geleceğe bakarsak esasında en önemli olaylardan biri Trump-Erdoğan görüşmesi... Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi lazım ki; saç ak mı, kara mı görelim. Zira Trump çok değişken bir lider. Bakın: Putin ile ilkönce dostluk ilişkileriyle hareket etti, şimdi Obama'nın istemediği kadar Kırım'ın tekrar Ukrayna ile birleşmesini istiyor. Yahut Rus Ordusu'nun Doğu Ukrayna'dan çekilmesini istiyor ki, Ukrayna hem Avrupa Birliği, hem de ABD için bölünmüş bir ülkeydi. Batı Ukrayna Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak, Doğu Ukrayna Rusya'nın bir parçası olacak. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, bizdeki gündemin sadece referandum olması düşündürücü...