16 NİSAN: YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanlığı Sistemi için 16 Nisan’da referandum yapılıyor. Kamuoyu araştırmaları sandıktan yüzde 55’in üzerinde “Evet” oyu çıkacağı yönünde. AK Parti ve MHP’nin oy toplamı bu oranı aşıyor. Bu iki partinin az da olsa fire vermesi muhtemel. Ancak bu açık diğer sağ partilere oy veren seçmenler ve kararsızlar tarafından kapatılacak. Benim kanaatimce “Evet” oyları yüzde 60’a yakın olabilir. 16 Nisan’dan sonra Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Yeni dönemin ilk adımını Recep Tayyip Erdoğan, “Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı” sıfatıyla önceden atmıştı. Bu referandum sonucu Erdoğan’ın elini siyasette daha da güçlü kılacak. Recep Tayyip Erdoğan’ın “Başkanlık” edeceği bir hükümet kurulacak. Güçlü liderlik yönetimi Türkiye’nin ufkunu daha da açacak. Osmanlı İmparatorluğu’nda Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdülhamid Han, Cumhuriyet Türkiye’sinin kurucusu Atatürk, Başbakan Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan, hepsi de Türk tarihinin güçlü liderleri. Böyle liderler kolay yetişmiyor. Türkiye’nin daha çok kalkınması ve dünyada hak ettiği yeri alması gerekiyor. Onun için güçlü, adaletten ayrılmayan bir lider ve onun başında olacağı bir yönetimi ülkemiz için büyük şans olarak görüyorum. Milletin sandıktan çıkacak olan iradesine herkesin razı olması ve saygı duyması şart. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olsun.



BATI ERDOĞAN’I NEDEN İSTEMİYOR?

Referandum Türkiye’de yapılıyor ama Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi müdahil oluyorlar ve sandıktan “Hayır” çıkması yönünde kampanya yürütüyorlar. Peki Erdoğan’dan neden bu kadar korkuyorlar? Neden onu istemiyorlar? Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi veriyor ve diyor ki; “Türkiye’nin ayağa kalkması ve kalkınması Batı’yı çıldırtıyor.” Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Bu ülkeler üreten değil, tüketen, kendilerine pazar olacak bir Türkiye görmek istiyorlar. Onlar diyor ki; “İstanbul’da 3. Havalimanı’nı inşa etme!..” Ben de diyorum ki; “İnşa ederim!..” Onlar diyor ki; “Sen tank, tüfek, gemi, uçak yapma!..” Ben de diyorum ki; “Yaparım!..” Ey Avrupa Birliği, artık sizin karşınızda selama duracak ne bir Türkiye, ne de o ülkenin bir lideri var.



DEV ANKETTE FİNALE DOĞRU

Ekovitrin’in 1 Şubat’ta başlattığı 16. geleneksel Yılın Starları Anketi’ne iki aylık süreç içinde dünyanın hemen her tarafından yoğun katılım oldu. www.ekovitrin.com sitemizde dijital ortamda gerçekleşen anket Nisan ayının 25’inde sona erecek. Okuyucularımızdan gelen oyların sonucuna göre Yılın Starları belirlenecek. Yılın Starlarını, Mayıs sayımızın kapağından ilan edeceğiz. Daha sonra da İstanbul’da düzenlenecek görkemli törenle ödüler sahiplerini bulacak.



MEKTEBİM OKULARI’NIN BAŞARISI

Eğitimde Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Mektebim Okulları’nı ve Kurucusu Ümit Kalko’yu bu ay kapak konusu yaptık. Eğitimin genç ve başarılı liderinin yükselişini özel röportajla sayfalarımıza taşıdık.



BARIŞ ELÇİSİ

Bu ay Ekovitrin Global İngilizce’nin kapak konusu yaptığımız Turgut Torunoğulları’nın göçmen bir işçi olarak gittiği Hollanda’da elde ettiği büyük başarı hepimizi gururlandıracak. Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda “İş adamları olarak Türkiye ile Hollanda arasında barış köprüsü olmak istiyoruz” diyerek her iki ülke yönetimine de önemli bir mesaj gönderiyor. Nisan sayımızda siz değerli okuyucularımıza birçok özel dosya ve özel röportajlarla dopdolu bir Ekovitrin sunuyoruz.



Saygılarımla…